Des députés du Québec

Après une augmentation controversée de 30 000 $ en 2023, les députés de l’Assemblée nationale verront à nouveau leur rémunération grimper en 2025. Leur salaire de base connaîtra une hausse de 7,5 %, soit près de 10 000 $ supplémentaires.

C'est ce que rapporte La Presse, jeudi matin, précisant que cet ajustement est lié à une clause remorque dans la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale, qui aligne leur rémunération sur celle d’un directeur de niveau quatre de la fonction publique.

