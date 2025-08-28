 Aller au contenu
Politique provinciale
Des députés du Québec

«C'est comme les Kings à Québec, ils ne le referont plus» -Luc Ferrandez

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 août 2025 09:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«C'est comme les Kings à Québec, ils ne le referont plus» -Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Après une augmentation controversée de 30 000 $ en 2023, les députés de l’Assemblée nationale verront à nouveau leur rémunération grimper en 2025. Leur salaire de base connaîtra une hausse de 7,5 %, soit près de 10 000 $ supplémentaires.

C'est ce que rapporte La Presse, jeudi matin, précisant que cet ajustement est lié à une clause remorque dans la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale, qui aligne leur rémunération sur celle d’un directeur de niveau quatre de la fonction publique.

Écoutez Luc Ferrandez commenter la hausse salariale à laquelle les députés de l'Assemblée nationale auront droit cette année.

«En gros, tu mets les deux ensemble et depuis 2023, les députés sont passés de 100 000 à peu près à 150 000$. Ça fait parler dans les foyers, ça va parler jusqu'à Noël [...] À mon avis, il va la retirer.»

Luc Ferrandez

