Circulation difficile cet automne

Seulement sept nouveaux chantiers seront entamés dans la grande région de Montréal cet automne.

Au total, le ministère des Transports et la Ville de Montréal sont responsables de 44 chantiers, soit le même nombre qu'au printemps dernier.

Le centre-ville de Montréal sera, encore une fois, fortement touché.

Un quadrilatère en particulier risque de donner bien des maux de tête aux automobilites, dans le secteur des autoroutes 15, 20 et de la métropolitaine.

Écoutez Sarah Bensadoun, porte-parole pour Mobilité Montréal, faire le point sur la situation avec Patrick Lagacé jeudi matin.