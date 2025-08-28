Début des classes à Montréal

En raison de la rentrée scolaire, les services de police multiplient les appels à la prudence autour des écoles. C'est le cas du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui rappelle que la sécurité des enfants doit primer sur les diverses préoccupations des automobilistes.

Écoutez le directeur du SPVM, Fady Dagher, qui parle des initiatives policières dans les zones scolaires, à l'émission de Patrick Lagacé, jeudi.