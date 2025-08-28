Début des classes à Montréal

En raison de la rentrée scolaire, les services de police multiplient les appels à la prudence autour des écoles. C'est le cas du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui rappelle que la sécurité des enfants doit primer sur les diverses préoccupations des automobilistes.
Écoutez le directeur du SPVM, Fady Dagher, qui parle des initiatives policières dans les zones scolaires, à l'émission de Patrick Lagacé, jeudi.
«Les gens sont vraiment pressés. Je ne sais pas ce qui se passe au sujet des usagers de la route, surtout près des traverses scolaires... On va faire un blitz d'opérations partout à Montréal : prévention et répression.»
L’an dernier, les opérations de surveillance menées à la rentrée ont donné lieu à plus de 8500 constats d’infraction.
Fady Dagher souligne qu'aucun enfant n'est décédé dans une zone scolaire en raison de la circulation automobile jusqu'à présent, en 2025.