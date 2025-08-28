Une hausse de 20% de son bénéfice

La Banque Royale a généré un bénéfice de 5,4 milliards de dollars en trois mois de mai à juillet, une hausse de 20 % et une augmentation de 5 % de son action.
Écoutez l'analyse de la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier à l'émission de Patrick Lagacé, jeudi.
«L'incertitude économique ne nuit pas beaucoup à ses affaires. C'est 2,5 millions $ l'heure.»
La Banque Royale est la plus grosse entreprise au pays.
Autres sujets abordés
- Les banques constatent un certain stress financier chez leurs clients… Et Dollarama perçoit la même chose chez ses clients. Cela n’a pas empêché la chaîne de magasins d’accroître sa rentabilité...
- Amazon n’a pas fini de nous étonner: on y vend désormais des voitures usagées certifiées comme les téléphones cellulaires.