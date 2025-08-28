 Aller au contenu
Économie
Une hausse de 20% de son bénéfice

«La Banque Royale a fait 2,5 M$ l'heure de mai à juillet !» -Marie-Eve Fournier

par 98.5

0:00
8:12

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 août 2025 07:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
«La Banque Royale a fait 2,5 M$ l'heure de mai à juillet !» -Marie-Eve Fournier
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

La Banque Royale a généré un bénéfice de 5,4 milliards de dollars en trois mois de mai à juillet, une hausse de 20 % et une augmentation de 5 % de son action. 

Écoutez l'analyse de la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier à l'émission de Patrick Lagacé, jeudi.

«L'incertitude économique ne nuit pas beaucoup à ses affaires. C'est 2,5 millions $ l'heure.»

Marie-Eve Fournier

La Banque Royale est la plus grosse entreprise au pays.

Autres sujets abordés

  • Les banques constatent un certain stress financier chez leurs clients… Et Dollarama perçoit la même chose chez ses clients. Cela n’a pas empêché la chaîne de magasins d’accroître sa rentabilité...
  • Amazon n’a pas fini de nous étonner: on y vend désormais des voitures usagées certifiées comme les téléphones cellulaires.
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Si on veut aller au-delà des États-Unis, ça passe par bateau» -Julien Beaudry
La commission
«Si on veut aller au-delà des États-Unis, ça passe par bateau» -Julien Beaudry
0:00
8:07
Le PIB du Québec est en baisse... encore une fois
Le Québec maintenant
Le PIB du Québec est en baisse... encore une fois
0:00
6:11

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«C'est comme les Kings à Québec, ils ne le referont plus» -Luc Ferrandez
des députés du Québec
«C'est comme les Kings à Québec, ils ne le referont plus» -Luc Ferrandez
«François Legault évoque des souvenirs comme l'odeur des cahiers neufs»
La rentrée scolaire sur les réseaux sociaux
«François Legault évoque des souvenirs comme l'odeur des cahiers neufs»
44 chantiers majeurs à Montréal: «D'ici 2030, on va vraiment souffler»
Circulation difficile cet automne
44 chantiers majeurs à Montréal: «D'ici 2030, on va vraiment souffler»
«On ne respecte pas l'autorité parentale au Québec» -Jean-Léon Laffitte
Cours de Culture et citoyenneté québécoise
«On ne respecte pas l'autorité parentale au Québec» -Jean-Léon Laffitte
Privilège avocat-client invoqué: «L'enquête est bloquée pendant deux mois»
4 suspects pour des crimes dans le fiasco SAAQclic
Privilège avocat-client invoqué: «L'enquête est bloquée pendant deux mois»
Partenariat historique avec les autochtones: «On a réussi un coup de maître»
Immense développement éolien dans l'Est
Partenariat historique avec les autochtones: «On a réussi un coup de maître»
Zones scolaires: «Beaucoup de négligence des automobilistes» -Fady Dagher
Début des classes à Montréal
Zones scolaires: «Beaucoup de négligence des automobilistes» -Fady Dagher
«Des caquistes pensent qu'elle doit perdre son titre de vice-première ministre»
Témoignage de Geneviève Guilbault à la commission
«Des caquistes pensent qu'elle doit perdre son titre de vice-première ministre»
La trousse bonheur pour les enseignants: bonne ou mauvaise idée?
Rentrée scolaire
La trousse bonheur pour les enseignants: bonne ou mauvaise idée?
Connor McDavid: «La question à plusieurs millions de dollars dans la LNH»
Veut-il rester avec les Oilers?
Connor McDavid: «La question à plusieurs millions de dollars dans la LNH»
Spécial «Canin» | L'énigme du jeudi 28 août
Lagacé le matin
Spécial «Canin» | L'énigme du jeudi 28 août
4e festival Live à Lost River: «Un parcours» dans la nature, dit Patrick Watson
À Wentworth-Nord dans les Laurentides
4e festival Live à Lost River: «Un parcours» dans la nature, dit Patrick Watson
SAAQclic: «Si des gens ont fait des crosses, on a le droit de savoir»
L'enquête de l'UPAC freinée par la direction?
SAAQclic: «Si des gens ont fait des crosses, on a le droit de savoir»
Elle aurait été abusée des années: «Les choses doivent changer» -Shabeka Taylor
Poursuite au civil trois de ses ex-entraîneurs
Elle aurait été abusée des années: «Les choses doivent changer» -Shabeka Taylor
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
En direct
En ondes jusqu’à