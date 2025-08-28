 Aller au contenu
Hockey
Veut-il rester avec les Oilers?

Connor McDavid: «La question à plusieurs millions de dollars dans la LNH»

par 98.5

0:00
4:18

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 août 2025 07:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Connor McDavid: «La question à plusieurs millions de dollars dans la LNH»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Connor McDavid écoulera, cette année, la huitième et dernière saison d'un contrat de huit ans et 100 millions de dollars signé en 2017.

Celui que plusieurs considèrent comme le meilleur joueur de hockey de la planète voudra-t-il prolonger son association avec les Oilers d'Edmonton?

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter de la situation contractuelle du célèbre no 97 des Oilers jeudi matin.

Autres sujets abordés

  • Leylah Fernandez a rendez-vous avec la meilleure joueuse au monde, Aryna Sabalenka, à Flushing Meadows;
  • Daniil Medvedev se fait chicaner par l'ATP;
  • Un doublé de Messi propulse l'Inter Miami en finale de la Coupe des ligues.
