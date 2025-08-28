Veut-il rester avec les Oilers?

Connor McDavid écoulera, cette année, la huitième et dernière saison d'un contrat de huit ans et 100 millions de dollars signé en 2017.

Celui que plusieurs considèrent comme le meilleur joueur de hockey de la planète voudra-t-il prolonger son association avec les Oilers d'Edmonton?

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter de la situation contractuelle du célèbre no 97 des Oilers jeudi matin.

