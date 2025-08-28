L'enquête de l'UPAC freinée par la direction?

Quatre suspects ont été identifiés par l'Unité permanente anticorruption (UPAC) dans l’enquête entourant le fiasco du projet SAAQclic, selon des documents judiciaires obtenus par La Presse.
Les policiers possèdent des informations selon lesquelles ces quatre individus se sont livrés à des actes de fraude, de fabrication de faux et d’abus de confiance par un fonctionnaire public.
Il s’agit de la première confirmation officielle que des soupçons de corruption pèsent sur ce dossier controversé, ce que la commission Gallant n’avait pas encore pu établir de manière concluante.
Malgré une perquisition menée au siège de la SAAQ, l’enquête est ralentie par la direction de la société d’État, qui bloque l’accès à certains documents en invoquant le privilège avocat-client. Ce principe juridique protège les échanges entre un avocat et son client, empêchant ainsi les enquêteurs de consulter immédiatement une partie du matériel saisi.
Écoutez l'animateur Patrick Lagacé commenter ce dossier, jeudi, dans son tour d'horizon de l'actualité.
«C'est une organisation publique, la SAAQ. Et là, ce matin, je pense au premier ministre François Legault. C'est lui, le grand patron. S'il y a quelqu'un à la SAAQ qui s'objecte à ce que l'UPAC fasse enquête, à ce que l'UPAC puisse avoir toutes les informations, le PM a la responsabilité de demander à son chef de cabinet, qui s'appelle Martin Koskinen, d'appeler à la SAAQ et de leur dire: "Là, les niaiseries, ça va faire."»
«Ceci n'a pas de bon sens. C'est une forme d'entrave. C'est du niaisage. Il n'y a pas de secret professionnel qui va être brimé ici. S'il y a des gens qui ont fait des crosses, on a le droit de le savoir. Et les flics de l'UPAC devraient pouvoir progresser dans leur enquête rapidement.»
