 Aller au contenu
Tennis
Elle affrontera Aryna Sabalenka

US Open: Leylah Fernandez a rendez-vous avec la meilleure joueuse au monde

par 98.5

0:00
3:27

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 août 2025 05:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
US Open: Leylah Fernandez a rendez-vous avec la meilleure joueuse au monde
La Québécoise Leylah Fernandez / La Presse Canadienne

La Québécoise Leylah Fernandez a vaincu la Française Elsa Jacquemot en trois manches de 2-6, 6-3 et 6-2, mercredi soir, au deuxième tour des Internationaux de tennis des États-Unis.

Elle affrontera maintenant Aryna Sabalenka, première raquette mondiale, vendredi, au troisième tour de ce tournoi du Grand Chelem.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque commenter la performance de l'athlète de 22 ans à New York.

Autres sujets abordés

  • US Open: Carlos Alcaraz et Novak Djokovic accèdent au troisième tour chez les hommes;
  • Les Blue Jays l'emportent face aux Twins;
  • Ivan Jaime, nouveau joueur désigné du CF Montréal, prêt à jouer samedi contre le Toronto FC.
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Leylah Annie Fernandez jouera en double avec Venus Williams
Lagacé le matin
Leylah Annie Fernandez jouera en double avec Venus Williams
0:00
3:30
US Open: «Félix Auger-Aliassime aurait dû dominer plus que ça»
Lagacé le matin
US Open: «Félix Auger-Aliassime aurait dû dominer plus que ça»
0:00
5:19

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«François Legault évoque des souvenirs comme l'odeur des cahiers neufs»
La rentrée scolaire sur les réseaux sociaux
«François Legault évoque des souvenirs comme l'odeur des cahiers neufs»
44 chantiers majeurs à Montréal: «D'ici 2030, on va vraiment souffler»
Circulation difficile cet automne
44 chantiers majeurs à Montréal: «D'ici 2030, on va vraiment souffler»
«On ne respecte pas l'autorité parentale au Québec» -Jean-Léon Laffitte
Cours de Culture et citoyenneté québécoise
«On ne respecte pas l'autorité parentale au Québec» -Jean-Léon Laffitte
Privilège avocat-client invoqué: «L'enquête est bloquée pendant deux mois»
4 suspects pour des crimes dans le fiasco SAAQclic
Privilège avocat-client invoqué: «L'enquête est bloquée pendant deux mois»
Partenariat historique avec les autochtones: «On a réussi un coup de maître»
Immense développement éolien dans l'Est
Partenariat historique avec les autochtones: «On a réussi un coup de maître»
Zones scolaires: «Beaucoup de négligence des automobilistes» -Fady Dagher
Début des classes à Montréal
Zones scolaires: «Beaucoup de négligence des automobilistes» -Fady Dagher
«La Banque Royale a fait 2,5 M$ l'heure de mai à juillet !» -Marie-Eve Fournier
Une hausse de 20% de son bénéfice
«La Banque Royale a fait 2,5 M$ l'heure de mai à juillet !» -Marie-Eve Fournier
«Des caquistes pensent qu'elle doit perdre son titre de vice-première ministre»
Témoignage de Geneviève Guilbault à la commission
«Des caquistes pensent qu'elle doit perdre son titre de vice-première ministre»
La trousse bonheur pour les enseignants: bonne ou mauvaise idée?
Rentrée scolaire
La trousse bonheur pour les enseignants: bonne ou mauvaise idée?
Connor McDavid: «La question à plusieurs millions de dollars dans la LNH»
Veut-il rester avec les Oilers?
Connor McDavid: «La question à plusieurs millions de dollars dans la LNH»
Spécial «Canin» | L'énigme du jeudi 28 août
Lagacé le matin
Spécial «Canin» | L'énigme du jeudi 28 août
4e festival Live à Lost River: «Un parcours» dans la nature, dit Patrick Watson
À Wentworth-Nord dans les Laurentides
4e festival Live à Lost River: «Un parcours» dans la nature, dit Patrick Watson
SAAQclic: «Si des gens ont fait des crosses, on a le droit de savoir»
L'enquête de l'UPAC freinée par la direction?
SAAQclic: «Si des gens ont fait des crosses, on a le droit de savoir»
Elle aurait été abusée des années: «Les choses doivent changer» -Shabeka Taylor
Poursuite au civil trois de ses ex-entraîneurs
Elle aurait été abusée des années: «Les choses doivent changer» -Shabeka Taylor
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00