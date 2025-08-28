Elle affrontera Aryna Sabalenka

La Québécoise Leylah Fernandez a vaincu la Française Elsa Jacquemot en trois manches de 2-6, 6-3 et 6-2, mercredi soir, au deuxième tour des Internationaux de tennis des États-Unis.

Elle affrontera maintenant Aryna Sabalenka, première raquette mondiale, vendredi, au troisième tour de ce tournoi du Grand Chelem.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque commenter la performance de l'athlète de 22 ans à New York.

Autres sujets abordés