Elle affrontera Aryna Sabalenka

La Québécoise Leylah Fernandez a vaincu la Française Elsa Jacquemot en trois manches de 2-6, 6-3 et 6-2, mercredi soir, au deuxième tour des Internationaux de tennis des États-Unis.
Elle affrontera maintenant Aryna Sabalenka, première raquette mondiale, vendredi, au troisième tour de ce tournoi du Grand Chelem.
Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque commenter la performance de l'athlète de 22 ans à New York.
Autres sujets abordés
- US Open: Carlos Alcaraz et Novak Djokovic accèdent au troisième tour chez les hommes;
- Les Blue Jays l'emportent face aux Twins;
- Ivan Jaime, nouveau joueur désigné du CF Montréal, prêt à jouer samedi contre le Toronto FC.