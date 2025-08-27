Du sport d'équipe au défi individuel

Ancienne joueuse de l'équipe nationale féminine de water-polo, Tanya Paradis elle s'est promenée un peu partout dans le monde. Et depuis plus de 16 ans, elle est professeure de yoga.

Écoutez Tanya Paradis parler de la discipline de yoga chaud et de son parcours qui l'a menée là en compagnie de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés