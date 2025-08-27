 Aller au contenu
Football
Les fiançailles Travis Kelce-Taylor Swift

«La NFL a beaucoup à gagner de cette relation» -Hugues Léger

par 98.5 Sports

0:00
13:55

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 août 2025 20:45

Avec

Louis Jean
Louis Jean
«La NFL a beaucoup à gagner de cette relation» -Hugues Léger
Travis Kelce et Taylor Swift. / AP/Ashley Landis

À moins de ne pas regarder les nouvelles et les réseaux sociaux, pas mal tout le monde sait que le joueur de football des Chiefs de Kansas City Travis Kelce et la vedette musicale planétaire se sont fiancés.

Écoutez le spécialiste de marketing Hugues Léger et la chroniqueuse Geneviève Tardif s'exprimer sur ce sujet en compagnie de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Et ce que Swift et Kelce s'aiment vraiment? Pas l'ombre d'un doute. Mais il y a des revenus hallucinants à la clé.

«Je pense que la demande en mariage est tout à fait légitime, mais tout ça est orchestré. On parle de deux marques importantes: la marque Taylor Swift et la marque divertissement la plus puissante au monde en ce moment (NFL).»

Hugues Léger

Les sujets discutés

  • Effet marketing majeur pour la NFL: 500 millions de dollars de revenus additionnels;
  • L'élargissement de l’audience féminine et plus jeune pour la NFL
  • L'intérêt accru des marques;
  • Geneviève nous parle d'autres couples emblématiques comme David et Victoria Beckham et Tom Brady et Gisele Bündchen;
  • La fascination durable entre le monde sportif et artistique, liée à des valeurs communes comme l’ambition, la discipline et la gestion de la pression médiatique.
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Aller au Super Bowl, rien de moins pour les Ravens» -Bruno Heppell
Les amateurs de sports
«Aller au Super Bowl, rien de moins pour les Ravens» -Bruno Heppell
0:00
11:37
La lutte à finir entre Micah Parsons et Jerry Jones
Les amateurs de sports
La lutte à finir entre Micah Parsons et Jerry Jones
0:00
11:22

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Du water-polo au yoga chaud pour Tanya Paradis
Du sport d'équipe au défi individuel
Du water-polo au yoga chaud pour Tanya Paradis
La disparition éventuelle de la bière d'après-match?
Alcool et sport
La disparition éventuelle de la bière d'après-match?
«Aller au Super Bowl, rien de moins pour les Ravens» -Bruno Heppell
Saison 2025 de la NFL
«Aller au Super Bowl, rien de moins pour les Ravens» -Bruno Heppell
«Les équipes de la KHL sont très agressives» -Neil Glasberg
Ils ciblent des entraîneurs de la LNH
«Les équipes de la KHL sont très agressives» -Neil Glasberg
«Les Américains n'ont pas le droit de perdre la coupe» -Michel Lacroix
Coupe Ryder États-Unis-Europe
«Les Américains n'ont pas le droit de perdre la coupe» -Michel Lacroix
«Mailloux est un gars de la LNH: nous n'avons pas échangé Bolduc pour rien»
Jim Montgomery sur l'échange Bolduc-Mailloux
«Mailloux est un gars de la LNH: nous n'avons pas échangé Bolduc pour rien»
«Le talent est là: il est une coche au-dessus de tout le monde» -Jeremy Filosa
Ivan Jaime avec le CF Montréal
«Le talent est là: il est une coche au-dessus de tout le monde» -Jeremy Filosa
Objectif: l'or pour les trois équipes, selon Marie-Philip Poulin
Camp d'orientation olympique hockey
Objectif: l'or pour les trois équipes, selon Marie-Philip Poulin
Le parcours et la façon de faire de Stéphane Pilotte
Dépisteur des Ducks d'Anahiem
Le parcours et la façon de faire de Stéphane Pilotte
Est-ce que Josh Allen et les Bills vont finalement atteindre le Super Bowl?
Saison 2025 NFL
Est-ce que Josh Allen et les Bills vont finalement atteindre le Super Bowl?
Tennis de table: la compétition internationale s’intensifie
La domination chinoise menacée
Tennis de table: la compétition internationale s’intensifie
«Plus une approche personnalisée, moins de volume» -Dominic Deblois
Agence Meridian Hockey
«Plus une approche personnalisée, moins de volume» -Dominic Deblois
La valeur des cartes sportives ne cesse de croître
De plus en plus populaires
La valeur des cartes sportives ne cesse de croître
«Ce que McDavid veut, c'est la coupe» -Stéphane Waite
Pas encore de nouveau contrat pour McDavid
«Ce que McDavid veut, c'est la coupe» -Stéphane Waite
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La nuit en direct
En direct
La nuit en direct
En ondes jusqu’à 03:00