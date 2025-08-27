Les fiançailles Travis Kelce-Taylor Swift

À moins de ne pas regarder les nouvelles et les réseaux sociaux, pas mal tout le monde sait que le joueur de football des Chiefs de Kansas City Travis Kelce et la vedette musicale planétaire se sont fiancés.

Écoutez le spécialiste de marketing Hugues Léger et la chroniqueuse Geneviève Tardif s'exprimer sur ce sujet en compagnie de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Et ce que Swift et Kelce s'aiment vraiment? Pas l'ombre d'un doute. Mais il y a des revenus hallucinants à la clé.