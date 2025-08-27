Les fiançailles Travis Kelce-Taylor Swift

À moins de ne pas regarder les nouvelles et les réseaux sociaux, pas mal tout le monde sait que le joueur de football des Chiefs de Kansas City Travis Kelce et la vedette musicale planétaire se sont fiancés.
Écoutez le spécialiste de marketing Hugues Léger et la chroniqueuse Geneviève Tardif s'exprimer sur ce sujet en compagnie de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Et ce que Swift et Kelce s'aiment vraiment? Pas l'ombre d'un doute. Mais il y a des revenus hallucinants à la clé.
«Je pense que la demande en mariage est tout à fait légitime, mais tout ça est orchestré. On parle de deux marques importantes: la marque Taylor Swift et la marque divertissement la plus puissante au monde en ce moment (NFL).»
Les sujets discutés
- Effet marketing majeur pour la NFL: 500 millions de dollars de revenus additionnels;
- L'élargissement de l’audience féminine et plus jeune pour la NFL
- L'intérêt accru des marques;
- Geneviève nous parle d'autres couples emblématiques comme David et Victoria Beckham et Tom Brady et Gisele Bündchen;
- La fascination durable entre le monde sportif et artistique, liée à des valeurs communes comme l’ambition, la discipline et la gestion de la pression médiatique.