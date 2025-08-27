Camp d'orientation olympique hockey

Le camp d’orientation pour les équipes masculine, féminine et de para hockey du Canada a lieu à Calgary. Et les objectifs sont clairs en vue des prochains Jeux olympiques.
Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, présent à Calgary, résumer la journée au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Marie-Philip Poulin a résumé l’objectif: l’or pour les trois équipes, ce qui serait une première;
- Samuel Montembeault est comme un gamin dans un magasin de bonbons à Calgary;
- Nick Suzuki est prêt à jouer à l'aile s'il le faut;
- Impossible pour Connor McDavid d'éviter sa situation contractuelle avec les Oilers.