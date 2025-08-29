Nicolas Deschamps, un receveur québécois de 23 ans évoluant avec les Fisher Cats du New Hampshire, le club-école AA des Blue Jays, espère suivre les traces d'un autre joueur d'ici, Russell Martin.

Deschamps discute de son parcours, marqué par la pandémie, de sa signature de contrat avec les Jays, mais aussi de l’importance de la défense pour sa progression.

Il commente aussi l'actualité de la MLB, comme la performance de Cal Raleigh, receveur des Mariners de Seattle, qui a atteint le plateau avec 50 circuits.

Écoutez le receveur des Fisher Cats du New Hampshire, club-école AA des Blue Jays, Nicolas Deschamps, aux Amateurs de sports, mercredi soir.