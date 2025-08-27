Pas facile pour les jeunes de 15 à 24 ans

Un nouveau rapport de la Banque CIBC révèle que le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans atteint un niveau qu'on observe généralement en période de récession.

Statistique Canada a indiqué que le chômage des jeunes a atteint 14,6 % en juillet, son taux le plus élevé depuis 2010.

Avez-vous remarqué que plusieurs jeunes ont de la difficulté à se trouver un emploi?

Écoutez le directeur général du Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec, Rudy Humbert, faire le point mercredi.