Économie
Pas facile pour les jeunes de 15 à 24 ans

Chômage: «On ne s'en va assurément pas dans la bonne direction» -Rudy Humbert

par 98.5

0:00
15:22

Entendu dans

Radio textos

le 27 août 2025 10:31

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Chômage: «On ne s'en va assurément pas dans la bonne direction» -Rudy Humbert
Un nouveau rapport révèle que le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans atteint un niveau qu'on observe généralement en période de récession. / JJ Studio / Adobe Stock

Un nouveau rapport de la Banque CIBC révèle que le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans atteint un niveau qu'on observe généralement en période de récession.

Statistique Canada a indiqué que le chômage des jeunes a atteint 14,6 % en juillet, son taux le plus élevé depuis 2010.

Avez-vous remarqué que plusieurs jeunes ont de la difficulté à se trouver un emploi?

Écoutez le directeur général du Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec, Rudy Humbert, faire le point mercredi.

«On ne s'en va assurément pas dans la bonne direction. On a une conjonction de facteurs qui vient faire en sorte que le ralentissement économique actuel touche de façon disproportionnée les jeunes. On a la guerre commerciale qui amène des secteurs entiers à ralentir les embauches ou à mettre à pied les derniers rentrés, qui sont souvent les jeunes.»

Rudy Humbert

L'invité aborde également l'impact de l’intelligence artificielle sur les emplois et souligne l’urgence d’adapter l’éducation, d’investir dans les compétences de base et de repenser l’intégration des jeunes, particulièrement des garçons, dans les secteurs porteurs.

