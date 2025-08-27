En marge de la rentrée scolaire, Luc Ferrandez réagit à l'article de La Presse selon lequel 2600 enseignants prendront leur retraite chaque année pendant quatre ans.

Les nouveaux diplômés, formés dans les universités du Québec, ne suffisent pas à combler les postes, aggravé par des conditions de travail pas toujours idéales et les coupures de 570 millions de dollars.

Selon lui, avec la récession qui pointe à l'horizon, d'autres compressions budgétaires sont à prévoir dans les prochaines années.

Écoutez Luc Ferrandez à ce sujet, mercredi, à Lagacé le matin.