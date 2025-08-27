 Aller au contenu
Société
Avec la récession qui pointe à l'horizon

Éducation: «Des coupures de 570 millions $, il y en a plein qui s'en viennent»

par 98.5

0:00
6:04

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 août 2025 09:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Éducation: «Des coupures de 570 millions $, il y en a plein qui s'en viennent»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

En marge de la rentrée scolaire, Luc Ferrandez réagit à l'article de La Presse selon lequel 2600 enseignants prendront leur retraite chaque année pendant quatre ans.

Les nouveaux diplômés, formés dans les universités du Québec, ne suffisent pas à combler les postes, aggravé par des conditions de travail pas toujours idéales et les coupures de 570 millions de dollars.

Selon lui, avec la récession qui pointe à l'horizon, d'autres compressions budgétaires sont à prévoir dans les prochaines années.

Écoutez Luc Ferrandez à ce sujet, mercredi, à Lagacé le matin.

«Des coupures de 570 millions $, il y en a plein qui s'en viennent dans les deux prochaines années...»

Luc Ferrandez

Il évoque aussi la présence de 30 000 personnes sans diplôme dans le système éducatif et les problèmes occasionnés par l'école à trois vitesses.

