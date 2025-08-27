La télé québécoise est en déclin selon PKP

Lors du dévoilement de la nouvelle programmation de TVA mardi, le PDG de Québecor, Pierre-Karl Péladeau, a tiré la sonnette d’alarme sur l’état de l’industrie de la télévision traditionnelle.

L’homme d’affaires a indiqué que les revenus publicitaires des chaînes généralistes ont chuté de 38 % depuis 2011. Il a critiqué le cadre réglementaire fédéral, qui impose des obligations à la télévision traditionnelle, mais pas aux plateformes en ligne.

Pierre-Karl Péladeau souhaite que les gouvernements fassent davantage pour soutenir la télévision d’ici.

Écoutez le PDG de Québecor, commenter la situation précaire des médias privés au micro de Patrick Lagacé.