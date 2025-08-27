La télé québécoise est en déclin selon PKP

Lors du dévoilement de la nouvelle programmation de TVA mardi, le PDG de Québecor, Pierre-Karl Péladeau, a tiré la sonnette d’alarme sur l’état de l’industrie de la télévision traditionnelle.
L’homme d’affaires a indiqué que les revenus publicitaires des chaînes généralistes ont chuté de 38 % depuis 2011. Il a critiqué le cadre réglementaire fédéral, qui impose des obligations à la télévision traditionnelle, mais pas aux plateformes en ligne.
Pierre-Karl Péladeau souhaite que les gouvernements fassent davantage pour soutenir la télévision d’ici.
Écoutez le PDG de Québecor, commenter la situation précaire des médias privés au micro de Patrick Lagacé.
«Le canal de communication avec le ministre fédéral du Patrimoine, Steven Guilbeault, est inexistant. Je n'ai pas bon espoir que notre message va passer. C'est plate à dire, mais c'est ça.»
Autre sujet abordé:
- La remontée du PQ dans les intentions de vote.