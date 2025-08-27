 Aller au contenu
Société
La télé québécoise est en déclin selon PKP

«Le canal de communication entre Québecor et Steven Guilbeault est inexistant»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 août 2025 08:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

Lors du dévoilement de la nouvelle programmation de TVA mardi, le PDG de Québecor, Pierre-Karl Péladeau, a tiré la sonnette d’alarme sur l’état de l’industrie de la télévision traditionnelle.

L’homme d’affaires a indiqué que les revenus publicitaires des chaînes généralistes ont chuté de 38 % depuis 2011. Il a critiqué le cadre réglementaire fédéral, qui impose des obligations à la télévision traditionnelle, mais pas aux plateformes en ligne.

Pierre-Karl Péladeau souhaite que les gouvernements fassent davantage pour soutenir la télévision d’ici.

Écoutez le PDG de Québecor, commenter la situation précaire des médias privés au micro de Patrick Lagacé.

«Le canal de communication avec le ministre fédéral du Patrimoine, Steven Guilbeault, est inexistant. Je n'ai pas bon espoir que notre message va passer. C'est plate à dire, mais c'est ça.»

Pierre-Karl Péladeau

Autre sujet abordé:

  • La remontée du PQ dans les intentions de vote. 
