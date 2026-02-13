 Aller au contenu
Charles Milliard couronné chef du Parti libéral du Québec

par 98.5

Charles Milliard, / Joel Ryan.

Faute d'opposant, Charles Milliard a été couronné chef du Parti libéral du Québec, vendredi après-midi.

Milliard était le seul candidat en lice au terme de la période de mise en candidature pour la course à la chefferie du Parti libéral du Québec qui prenait fin, vendredi, à17 heures.

Il succède donc à Pablo Rodriguez qui a démissionné au mois de décembre dans la foulée d’allégations liées au financement de sa campagne à la chefferie.

Dans un message adressé aux membres du parti, Charles Milliard a exprimé sa gratitude et sa motivation.

«Servir notre parti comme chef est un immense privilège. Je l’assume avec détermination, avec fierté et avec la conviction profonde que nous avons devant nous une occasion réelle de bâtir quelque chose de fort », a-t-il déclaré.

