Le point sur les finances du Québec

Le gouvernement du Québec s'attend à un déficit budgétaire record de 13,6 milliards de dollars pour l'année 2025-2026. Le retour à l'équilibre budgétaire est prévu pour 2029-2030. Doit-on s'inquiéter de l'état des finances publiques?

Selon le ministre des Finances du Québec, la réponse à cette question est non.

Ce dernier admet toutefois que le gouvernement a de plus en plus de responsabilité et se doit d'être un peu plus ferme face ax nombreuses demandes de financement et de subvention.

Écoutez l'entretien qu'a réalisé Patrick Lagacé avec le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, mercredi.