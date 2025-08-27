 Aller au contenu
Économie
Le point sur les finances du Québec

«On tend à élargir le rôle de l’État au-delà de ses moyens»-Éric Girard

le 27 août 2025 08:03

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Eric Girard / La Presse Canadienne

Le gouvernement du Québec s'attend à un déficit budgétaire record de 13,6 milliards de dollars pour l'année 2025-2026. Le retour à l'équilibre budgétaire est prévu pour 2029-2030. Doit-on s'inquiéter de l'état des finances publiques?

Selon le ministre des Finances du Québec, la réponse à cette question est non.

Ce dernier admet toutefois que le gouvernement a de plus en plus de responsabilité et se doit d'être un peu plus ferme face ax nombreuses demandes de financement et de subvention.

Écoutez l'entretien qu'a réalisé Patrick Lagacé avec le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, mercredi.

«Hier, un dirigeant d’une entreprise privée de médias a demandé au gouvernement de subventionner les salaires de ses employés, comme on le fait déjà pour les médias écrits. Mais on nous répond que les subventions existent déjà via le fédéral. Oui, on subventionne près de 60 % des salaires dans les médias écrits, mais pas la télévision, pas les podcasts, pas le web. Et là, on nous demande d’élargir nos subventions. Il faut tracer une ligne. La mission fondamentale du gouvernement du Québec, ce sont la santé et l’éducation.»

Éric Girard

Autres sujets abordés:

  • 27 M$ en alcool américain dans les entrepôts de la SAQ: le boycott des produits américains était-elle une fausse bonne idée?
  • Est-ce que nous avons atteint les limites du modèle québécois?
  • L'avenir politique d'Éric Girard.
