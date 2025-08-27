Dans le documentaire Florent Vollant : Innu, la réalisatrice Isabelle Longnus retrace la vie du musicien bien connu, né au Labrador.

Son passage en pensionnat autochtone, la rupture culturelle avec sa famille, et son succès avec le groupe Kashtin, dans les années 1980, sont notamment abordés.

Le film explore également son AVC, survenu en avril 2021, et la transmission de la culture innue.

Le documentaire est diffusé en salle et bientôt sur plateformes numériques à la fin septembre.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson discuter du documentaire Florent Vollant : Innu de la réalisatrice Isabelle Longnus.