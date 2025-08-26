Dépisteur des Ducks d'Anahiem

Stéphane Pilotte fait un boulot que bien des gens aimeraient faire: dépisteur pour une équipe de la Ligue nationale de hockey.
Écoutez Stéphane Pilotte, dépisteur des Ducks d'Anaheim, parler de son parcours au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Stéphane Pilotte explique son parcours commencé en 1989 avec les Voltigeurs de Drummondville
- L'importance de la passion et du mentorat (Claude Ruel)
- Son absence de formation universitaire spécifique pour devenir recruteur dans la LNH.
- Il détaille les critères d’évaluation des joueurs (éthique de travail, patin, habiletés), la collaboration avec Martin Madden fils (dépisteur-chef) et l’impact du repêchage virtuel
- Stéphane Pilotte cite des exemples de joueurs repêchés comme Simon Benoit, Alexandre Blais et Ian Laperrière.
«En moyenne, dans un match donné, je vais peut-être observer entre trois et cinq prospects - en fonction du prochain repêchage - qui vont évoluer dans les deux équipes».