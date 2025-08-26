 Aller au contenu
Football
Saison 2025 NFL

Est-ce que Josh Allen et les Bills vont finalement atteindre le Super Bowl?

par 98.5 Sports

0:00
14:11

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 26 août 2025 20:27

Avec

Louis Jean
Louis Jean
Bruno Heppell
Bruno Heppell
Est-ce que Josh Allen et les Bills vont finalement atteindre le Super Bowl?
Josh Allen (au centre) et ses coéquipiers des Bills. / AP/Peter Joneleit

Nous sommes à un peu plus d'une semaine du début de la saison de la NFL. Et c'est déjà le temps des prédictions.

Écoutez Bruno Heppell, analyste football du Réseau des sports et spécialiste de football au réseau Cogeco, au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le mariage à venir entre Travis Kelce et Talyor Swift;
  • Est-ce que Josh Allen et les Bills vont finalement atteindre le Super Bowl?
  • Les Patriots vont finir deuxièmes dans l'Est;
  • Les Dolphins ont des problèmes d'attitude à l'interne;
  • L'aura d'invincibilité des Chiefs est chose du passé, mais ils ont presque la même équipe qui a remporté 15 matchs en 2024;
  • Les Broncos de Sean Payton seront en forte progression;
  • On salue l’énergie de Pete Carroll chez les Raiders.
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Autre défaite des Alouettes: «James Morgan n'a pas été mauvais»
Lagacé le matin
Autre défaite des Alouettes: «James Morgan n'a pas été mauvais»
0:00
4:32
La NFL veut mettre fin au fléau des paris sportifs chez les joueurs
Lagacé le matin
La NFL veut mettre fin au fléau des paris sportifs chez les joueurs
0:00
4:46

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Le parcours et la façon de faire de Stéphane Pilotte
Dépisteur des Ducks d'Anahiem
Le parcours et la façon de faire de Stéphane Pilotte
Tennis de table: la compétition internationale s’intensifie
La domination chinoise menacée
Tennis de table: la compétition internationale s’intensifie
«Plus une approche personnalisée, moins de volume» -Dominic Deblois
Agence Meridian Hockey
«Plus une approche personnalisée, moins de volume» -Dominic Deblois
La valeur des cartes sportives ne cesse de croître
De plus en plus populaires
La valeur des cartes sportives ne cesse de croître
«Ce que McDavid veut, c'est la coupe» -Stéphane Waite
Pas encore de nouveau contrat pour McDavid
«Ce que McDavid veut, c'est la coupe» -Stéphane Waite
«J'ai apporté des changements à mon jeu» -Maude-Aimée Leblanc
Une 20e position à l'Omnium canadien
«J'ai apporté des changements à mon jeu» -Maude-Aimée Leblanc
«On a vu Félix très offensif, exprimer ses réactions» -Sylvain Bruneau
Pour conclure sa victoire
«On a vu Félix très offensif, exprimer ses réactions» -Sylvain Bruneau
On parle de remise en forme pour un athlète professionnel
Posture et performance
On parle de remise en forme pour un athlète professionnel
«Cal Raleigh s'améliore graduellement chaque année» -Alex Agostino
49 circuits pour un receveur, un record
«Cal Raleigh s'améliore graduellement chaque année» -Alex Agostino
La saison de misère de Lewis Halmilton chez Ferrari
Formule 1
La saison de misère de Lewis Halmilton chez Ferrari
La lutte à finir entre Micah Parsons et Jerry Jones
Cowboys de Dallas
La lutte à finir entre Micah Parsons et Jerry Jones
«Kim est capable de faire briller la boxe québécoise à l'international»
Kim Clavel se joint à l'écurie MVP
«Kim est capable de faire briller la boxe québécoise à l'international»
Les joueurs disculpés d'Équipe Canada junior pourraient-ils revenir dans la LNH?
Affrontement en vue?
Les joueurs disculpés d'Équipe Canada junior pourraient-ils revenir dans la LNH?
L'évaluation foncière du Centre Bell et du stade Saputo ne cesse de baisser
Propriétés sportives
L'évaluation foncière du Centre Bell et du stade Saputo ne cesse de baisser
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La nuit en direct
En direct
La nuit en direct
En ondes jusqu’à 03:00