Saison 2025 NFL

Nous sommes à un peu plus d'une semaine du début de la saison de la NFL. Et c'est déjà le temps des prédictions.
Écoutez Bruno Heppell, analyste football du Réseau des sports et spécialiste de football au réseau Cogeco, au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le mariage à venir entre Travis Kelce et Talyor Swift;
- Est-ce que Josh Allen et les Bills vont finalement atteindre le Super Bowl?
- Les Patriots vont finir deuxièmes dans l'Est;
- Les Dolphins ont des problèmes d'attitude à l'interne;
- L'aura d'invincibilité des Chiefs est chose du passé, mais ils ont presque la même équipe qui a remporté 15 matchs en 2024;
- Les Broncos de Sean Payton seront en forte progression;
- On salue l’énergie de Pete Carroll chez les Raiders.