De plus en plus populaires

Sports
La valeur des cartes sportives ne cesse de croître

par 98.5 Sports

Les amateurs de sports

le 26 août 2025 19:40

Louis Jean
Louis Jean
La valeur des cartes sportives ne cesse de croître
Louis Jean, Dominique Lachance et des cartes sportives recherchées. / Cogeco Média

Une carte de basketball mettent en vedette Kobe Bryant et Michael Jordan - signée par les deux joueurs - a été vendue pour la somme astronomique de 12,9 millions $

Écoutez Dominique Lachance, gérant chez Rémi Card Trader, analyser cette vente record lors d’enchères au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La carte recrue de Wayne Gretzky (PSA 10) est vendue autour de 3 millions
  • La popularité croissante des cartes de sport, notamment celles de Connor Bedard, Connor McDavid et Lane Hutson, dont une carte s’est vendue à 12 600 $.
