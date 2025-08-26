De plus en plus populaires

Une carte de basketball mettent en vedette Kobe Bryant et Michael Jordan - signée par les deux joueurs - a été vendue pour la somme astronomique de 12,9 millions $
Écoutez Dominique Lachance, gérant chez Rémi Card Trader, analyser cette vente record lors d’enchères au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La carte recrue de Wayne Gretzky (PSA 10) est vendue autour de 3 millions
- La popularité croissante des cartes de sport, notamment celles de Connor Bedard, Connor McDavid et Lane Hutson, dont une carte s’est vendue à 12 600 $.