De plus en plus populaires

Une carte de basketball mettent en vedette Kobe Bryant et Michael Jordan - signée par les deux joueurs - a été vendue pour la somme astronomique de 12,9 millions $

Écoutez Dominique Lachance, gérant chez Rémi Card Trader, analyser cette vente record lors d’enchères au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés