À Montréal

Le candidat à la mairie de Montréal, Luc Rabouin, affirme qu’il va modifier le règlement sur le logement social et abordable, jugé inefficace, s’il devient maire de la ville.

Écoutez Luc Ferrandez qui traite de la promesse du chef de Projet Montréal de remplacer le Règlement pour une métropole mixte, dans les 100 premiers jours de son mandat.

Il estime que le programme, qui impose aux promoteurs un minimum de 20% de logements sociaux, abordables et familiaux, est trop compliqué.