Société
Pour arrondir les fins de mois

OnlyFans: la présence remarquée des sportives de haut niveau

par 98.5

0:00
4:16

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 août 2025 09:01

Avec

Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

La joueuse de tennis américaine Sachia Vickery ou encore l'athlète spécialisée dans le saut à la perche Alysha Newman ne sont que quelques-unes des nombreuses sportives de haut niveau à avoir un compte OnlyFans, pour arrondir leurs fins de mois.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle en discuter avec Patrick Lagacé, mardi matin.

«Est-on en train de normaliser la vente de l'image intime de son corps pour survivre, pour avoir un revenu d'appoint? Je pense que oui. [...] Est-ce que c'est viable à long terme? Je ne sais pas. Mais à court terme, si tu veux faire une passe d'argent, c'est clair qu'il y a un marché.»

Frédéric Labelle

