Pour arrondir les fins de mois

La joueuse de tennis américaine Sachia Vickery ou encore l'athlète spécialisée dans le saut à la perche Alysha Newman ne sont que quelques-unes des nombreuses sportives de haut niveau à avoir un compte OnlyFans, pour arrondir leurs fins de mois.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle en discuter avec Patrick Lagacé, mardi matin.