5 % des appels à l’ARC serainet pris en charge

Plusieurs citoyens passent des heures au téléphone avec l’Agence du revenu du Canada pour finalement ne jamais arriver à parler à un agent.

C’est du moins ce que rapporte Radio-Canada.

Selon le syndicat des employés de l’impôt, moins de 5% des appels à l’ARC sont pris en charge.

Écoutez Jean-Denis Garon, député du Bloc québécois dans la circonscription de Mirabel et porte-parole en matière de Revenu national, expliquer ce problème de services à l’émission Lagacé le matin.