5 % des appels à l’ARC serainet pris en charge

Plusieurs citoyens passent des heures au téléphone avec l’Agence du revenu du Canada pour finalement ne jamais arriver à parler à un agent.
C’est du moins ce que rapporte Radio-Canada.
Selon le syndicat des employés de l’impôt, moins de 5% des appels à l’ARC sont pris en charge.
Écoutez Jean-Denis Garon, député du Bloc québécois dans la circonscription de Mirabel et porte-parole en matière de Revenu national, expliquer ce problème de services à l’émission Lagacé le matin.
«On ne le sait pas ce qui se passe à Revenu Canada depuis des années. […] Les déboires s’accumulent. Ça fait longtemps que ça s’aggrave. On a une agence qui est sous-performante. Un des enjeux : on n’a pas de ministre pour l’ARC.»