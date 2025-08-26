Des écoles primaires ont fait ce choix

Des écoles primaires ont décidé d'abolir les devoirs à la maison.
Souvent au grand bonheur des élèves, mais aussi des parents.
C’est le cas de l’école primaire La Passerelle, à Val-des-Sources, qui a mis un terme à cette pratique en 2011.
Est-ce un modèle à imiter?
Écoutez Vincent Pilotto, directeur de l’école primaire la Passerelle à Val-des-Sources, expliquer pourquoi son établissement a aboli cette pratique.
«Les études sont assez claires qu'au primaire, l'impact est très, très faible [...] Nous, on est dans un milieu scolaire où le contexte socioéconomique ne favorise pas nécessairement le soutien des devoirs à la maison[...] Au fil des années, on s'est rendu compte que nos taux de réussite augmentaient. Nos élèves étaient plus engagés à l'école, beaucoup moins de conflits à la maison entre l'élève et les parents [...] Toute cette réalité là, dans notre milieu à nous, fait en sorte que l'abolition des devoirs est un succès.»