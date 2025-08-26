Des écoles primaires ont fait ce choix

Des écoles primaires ont décidé d'abolir les devoirs à la maison.

Souvent au grand bonheur des élèves, mais aussi des parents.

C’est le cas de l’école primaire La Passerelle, à Val-des-Sources, qui a mis un terme à cette pratique en 2011.

Est-ce un modèle à imiter?

Écoutez Vincent Pilotto, directeur de l’école primaire la Passerelle à Val-des-Sources, expliquer pourquoi son établissement a aboli cette pratique.