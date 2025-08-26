L’Associated Press rapporte que d’anciens joueurs de la NFL se présentent dans les camps d’entraînement afin de sensibiliser les athlètes aux risques et aux règlements entourant les paris sportifs.

La NFL mise sur cette initiative pour tenter d’endiguer le fléau des paris illégaux qui ébranle l’ensemble des circuits sportifs professionnels à travers la planète.

En 2023, des athlètes comme Shane Pinto, des Sénateurs d’Ottawa (LNH), ou Shawn Lemon, des Alouettes de Montréal (LCF), ont été sanctionnés pour avoir parié sur des événements sportifs.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur ce dossier à Lagacé le matin.

