Football
Football

La NFL veut mettre fin au fléau des paris sportifs chez les joueurs

Lagacé le matin

le 26 août 2025 06:55

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
La NFL veut mettre fin au fléau des paris sportifs chez les joueurs
Les athlètes professionnels n’ont pas le droit de parier sur des activités sportives, même à l’extérieur de leur propre circuit, la plupart du temps. / wpadington/Adobe Stock

L’Associated Press rapporte que d’anciens joueurs de la NFL se présentent dans les camps d’entraînement afin de sensibiliser les athlètes aux risques et aux règlements entourant les paris sportifs.

La NFL mise sur cette initiative pour tenter d’endiguer le fléau des paris illégaux qui ébranle l’ensemble des circuits sportifs professionnels à travers la planète.

En 2023, des athlètes comme Shane Pinto, des Sénateurs d’Ottawa (LNH), ou Shawn Lemon, des Alouettes de Montréal (LCF), ont été sanctionnés pour avoir parié sur des événements sportifs.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur ce dossier à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés:

  • Serena Williams, 45 ans, a été invitée à l'US Open;
  • Samuel Montembeault, Noah Dobson et Nick Suzuki ont été conviés à un camp d’Équipe Canada en préparation pour les prochains Jeux d’hiver. 
