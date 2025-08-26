Amende de 30 M$ au Collège LaSalle

La rentrée scolaire aura finalement lieu mardi prochain au Collège LaSalle. Un litige opposant l’établissement et le gouvernement avait incité l'établissement à reporter sa rentrée.

Le gouvernement du Québec a imposé une amende de 30 millions de dollars à l’établissement pour avoir admis plus d’étudiants que permis par la loi dans ses programmes anglophones.

Le Collège sollicite désormais l’aide du premier ministre dans ce dossier, affirmant que cette amende pourrait mettre en péril sa survie.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point dans ce dossier, mardi, dans son tour d'horizon de l'actualité.