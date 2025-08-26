Amende de 30 M$ au Collège LaSalle

La rentrée scolaire aura finalement lieu mardi prochain au Collège LaSalle. Un litige opposant l’établissement et le gouvernement avait incité l'établissement à reporter sa rentrée.
Le gouvernement du Québec a imposé une amende de 30 millions de dollars à l’établissement pour avoir admis plus d’étudiants que permis par la loi dans ses programmes anglophones.
Le Collège sollicite désormais l’aide du premier ministre dans ce dossier, affirmant que cette amende pourrait mettre en péril sa survie.
Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point dans ce dossier, mardi, dans son tour d'horizon de l'actualité.
«Si des pollueurs qui scrappent nos rivières et notre eau s’en sortent avec des amendes de quelques dizaines de milliers de dollars, est-ce que ce n’est pas un peu excessif d’imposer 30 millions de dollars à un collège pour une histoire de quotas? Je ne dis pas qu’il ne faut pas respecter la loi, mais une amende comme celle-là est démesurée et met en péril les activités de ce collège. Les professeurs n’ont rien demandé, les élèves non plus. On est vraiment, je pense, dans l’idéologie du côté du gouvernement du Québec.»
Autres sujets abordés:
- Les hausses de salaire en éducation peinent à attirer de nouveaux candidats dans les programmes universitaires d’enseignement;
- Ottawa pourrait déclarer un déficit de 92 G$;
- Autoroute 40 : la vigilance d’un sous-traitant du ministère des Transports a permis d’éviter le pire;
- Environ une rue sur trois est en mauvais ou très mauvais état dans la métropole.