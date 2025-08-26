Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a ouvert une enquête en lien avec la mort d'un bébé de six mois qui serait survenue vendredi dernier, autour de 19h20, dans un appartement de la rue Ontario, dans Ville-Marie.
Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point sur cette histoire, mardi, à Lagacé le matin.
«Selon ce que j'ai pu avoir comme information, il pourrait y avoir des signes de négligence qui auraient été observés sur la scène. Est-ce que ça a un lien avec la mort de l'enfant? Ce n'est pas confirmé.»
