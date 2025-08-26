 Aller au contenu
Justice et faits divers
Ville-Marie

Le SPVM enquête sur la mort d'un bébé de six mois

par 98.5

0:00
6:01

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 août 2025 06:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Le SPVM enquête sur la mort d'un bébé de six mois
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a ouvert une enquête en lien avec la mort d'un bébé de six mois qui serait survenue vendredi dernier, autour de 19h20, dans un appartement de la rue Ontario, dans Ville-Marie.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point sur cette histoire, mardi, à Lagacé le matin.

«Selon ce que j'ai pu avoir comme information, il pourrait y avoir des signes de négligence qui auraient été observés sur la scène. Est-ce que ça a un lien avec la mort de l'enfant? Ce n'est pas confirmé.»

Bénédicte Lebel

Autres sujets abordés

  • Reprise du procès civil de Gilbert Rozon lundi dernier.
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le scandale Norbourg a 20 ans: «Le plus grand scandale de fraude au Québec»
La commission
Le scandale Norbourg a 20 ans: «Le plus grand scandale de fraude au Québec»
0:00
18:47
Relation intime entre avocats opposés: «L'allégation est très sérieuse»
La commission
Relation intime entre avocats opposés: «L'allégation est très sérieuse»
0:00
12:05

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Pablo Rodriguez veut que François Legault témoigne à la commission Gallant
PRIMEUR
Pablo Rodriguez veut que François Legault témoigne à la commission Gallant
La NFL veut mettre fin au fléau des paris sportifs chez les joueurs
Football
La NFL veut mettre fin au fléau des paris sportifs chez les joueurs
Spécial «Canin» | L'énigme du mardi 26 août
Lagacé le matin
Spécial «Canin» | L'énigme du mardi 26 août
«Je pense qu'on est vraiment dans l’idéologie du côté du gouvernement du Québec»
Amende de 30 M$ au Collège LaSalle
«Je pense qu'on est vraiment dans l’idéologie du côté du gouvernement du Québec»
Diallo l'emporte face à Dzumhur: «Un match vraiment pénible pour le Québécois»
Internationaux de tennis des États-Unis
Diallo l'emporte face à Dzumhur: «Un match vraiment pénible pour le Québécois»
World Press Photo: «En une image, on peut être envahi par l'émotion du sujet»
18e exposition itinérante à Montréal
World Press Photo: «En une image, on peut être envahi par l'émotion du sujet»
Projets informatiques: «On gère ça comme une cabane à sucre» -Luc Ferrandez
SAAQclic
Projets informatiques: «On gère ça comme une cabane à sucre» -Luc Ferrandez
«L'idée, c'est de se distinguer de l'époque Valérie Plante» -Luc Ferrandez
Projet Montréal recule dans deux dossiers majeurs
«L'idée, c'est de se distinguer de l'époque Valérie Plante» -Luc Ferrandez
Hockey mineur: à Rimouski, on interdit les cellulaires dans les vestiaires
Prévenir l'intimidation et la cyberintimidation
Hockey mineur: à Rimouski, on interdit les cellulaires dans les vestiaires
Instagram et TikTok: «Milena Todaro fait ressortir ses propriétés autrement!»
Une courtière immobilière québécoise se démarque
Instagram et TikTok: «Milena Todaro fait ressortir ses propriétés autrement!»
Retour d'Oasis: «C'était beau de les revoir ensemble» -Dumas
Réunification du groupe britannique
Retour d'Oasis: «C'était beau de les revoir ensemble» -Dumas
Une carte des eaux au restaurant, vraiment?
Un resto chic anglais propose plusieurs variétés
Une carte des eaux au restaurant, vraiment?
Collecte des ordures: «Projet Montréal n'écoute pas les citoyens depuis 8 ans»
Dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Collecte des ordures: «Projet Montréal n'écoute pas les citoyens depuis 8 ans»
«C'est l'avenir de la sécurité en Europe qui est concerné» -Jean-François Lépine
Visite surprise de Mark Carney à Kyiv
«C'est l'avenir de la sécurité en Europe qui est concerné» -Jean-François Lépine
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00