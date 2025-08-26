Internationaux de tennis des États-Unis

Nauséeux et mal en point, le Québécois Gabriel Diallo a malgré tout remporté son match de premier tour, lundi, aux Internationaux des États-Unis.
Son adversaire, le Bosnien Damir Dzumhur, 60e joueur au monde, ne lui a pas rendu la tâche facile, forçant Diallo a puiser dans ses ressources pour gagner le match en 4 manches de 7-6, 4-6, 7-5 et 7-5.
Diallo, 33e raquette mondiale, a réussi 17 as contre aucun pour son adversaire.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter la performance du Québécois Gabriel Diallo, lundi soir, au US Open.
«C'est très difficile mentalement, le tennis. Puis imagine quand t'es malade, que t'as la nausée, puis que ton match est déplacé plein de fois. C'est un peu ce que Gabriel Diallo a vécu lundi. Ç'a été un match vraiment pénible pour le Québécois.»
Autres sujets abordés:
- Le parcours de Victoria Mboko déjà terminé à New York;
- Les Blue Jays malmènent les Twins;
- 50 coups de circuit pour Cal Raleigh.