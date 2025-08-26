Internationaux de tennis des États-Unis

Nauséeux et mal en point, le Québécois Gabriel Diallo a malgré tout remporté son match de premier tour, lundi, aux Internationaux des États-Unis.

Son adversaire, le Bosnien Damir Dzumhur, 60e joueur au monde, ne lui a pas rendu la tâche facile, forçant Diallo a puiser dans ses ressources pour gagner le match en 4 manches de 7-6, 4-6, 7-5 et 7-5.

Diallo, 33e raquette mondiale, a réussi 17 as contre aucun pour son adversaire.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter la performance du Québécois Gabriel Diallo, lundi soir, au US Open.