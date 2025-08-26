 Aller au contenu
Tennis
Internationaux de tennis des États-Unis

Diallo l'emporte face à Dzumhur: «Un match vraiment pénible pour le Québécois»

par 98.5

0:00
3:52

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 août 2025 05:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Diallo l'emporte face à Dzumhur: «Un match vraiment pénible pour le Québécois»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Nauséeux et mal en point, le Québécois Gabriel Diallo a malgré tout remporté son match de premier tour, lundi, aux Internationaux des États-Unis. 

Son adversaire, le Bosnien Damir Dzumhur, 60e joueur au monde, ne lui a pas rendu la tâche facile, forçant Diallo a puiser dans ses ressources pour gagner le match en 4 manches de 7-6, 4-6, 7-5 et 7-5.

Diallo, 33e raquette mondiale, a réussi 17 as contre aucun pour son adversaire.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter la performance du Québécois Gabriel Diallo, lundi soir, au US Open.

«C'est très difficile mentalement, le tennis. Puis imagine quand t'es malade, que t'as la nausée, puis que ton match est déplacé plein de fois. C'est un peu ce que Gabriel Diallo a vécu lundi. Ç'a été un match vraiment pénible pour le Québécois.»

Jean-Michel Bourque

Autres sujets abordés:

  • Le parcours de Victoria Mboko déjà terminé à New York;
  • Les Blue Jays malmènent les Twins;
  • 50 coups de circuit pour Cal Raleigh.
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Son poignet est loin d'être à 100 %» -Hugues Léger
Les amateurs de sports
«Son poignet est loin d'être à 100 %» -Hugues Léger
0:00
10:38
Fin de match complètement folle entre Benjamin Bonzi et Daniil Medvedev
Lagacé le matin
Fin de match complètement folle entre Benjamin Bonzi et Daniil Medvedev
0:00
4:58

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Pablo Rodriguez veut que François Legault témoigne à la commission Gallant
PRIMEUR
Pablo Rodriguez veut que François Legault témoigne à la commission Gallant
La NFL veut mettre fin au fléau des paris sportifs chez les joueurs
Football
La NFL veut mettre fin au fléau des paris sportifs chez les joueurs
Spécial «Canin» | L'énigme du mardi 26 août
Lagacé le matin
Spécial «Canin» | L'énigme du mardi 26 août
«Je pense qu'on est vraiment dans l’idéologie du côté du gouvernement du Québec»
Amende de 30 M$ au Collège LaSalle
«Je pense qu'on est vraiment dans l’idéologie du côté du gouvernement du Québec»
Le SPVM enquête sur la mort d'un bébé de six mois
Ville-Marie
Le SPVM enquête sur la mort d'un bébé de six mois
World Press Photo: «En une image, on peut être envahi par l'émotion du sujet»
18e exposition itinérante à Montréal
World Press Photo: «En une image, on peut être envahi par l'émotion du sujet»
Projets informatiques: «On gère ça comme une cabane à sucre» -Luc Ferrandez
SAAQclic
Projets informatiques: «On gère ça comme une cabane à sucre» -Luc Ferrandez
«L'idée, c'est de se distinguer de l'époque Valérie Plante» -Luc Ferrandez
Projet Montréal recule dans deux dossiers majeurs
«L'idée, c'est de se distinguer de l'époque Valérie Plante» -Luc Ferrandez
Hockey mineur: à Rimouski, on interdit les cellulaires dans les vestiaires
Prévenir l'intimidation et la cyberintimidation
Hockey mineur: à Rimouski, on interdit les cellulaires dans les vestiaires
Instagram et TikTok: «Milena Todaro fait ressortir ses propriétés autrement!»
Une courtière immobilière québécoise se démarque
Instagram et TikTok: «Milena Todaro fait ressortir ses propriétés autrement!»
Retour d'Oasis: «C'était beau de les revoir ensemble» -Dumas
Réunification du groupe britannique
Retour d'Oasis: «C'était beau de les revoir ensemble» -Dumas
Une carte des eaux au restaurant, vraiment?
Un resto chic anglais propose plusieurs variétés
Une carte des eaux au restaurant, vraiment?
Collecte des ordures: «Projet Montréal n'écoute pas les citoyens depuis 8 ans»
Dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Collecte des ordures: «Projet Montréal n'écoute pas les citoyens depuis 8 ans»
«C'est l'avenir de la sécurité en Europe qui est concerné» -Jean-François Lépine
Visite surprise de Mark Carney à Kyiv
«C'est l'avenir de la sécurité en Europe qui est concerné» -Jean-François Lépine
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00