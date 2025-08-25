Posture et performance

La remise en forme, ce n'est jamais aisé. Et c'est tout aussi vrai pour les athlètes professionnels.

Écoutez Paul Gagné, préparateur physique et expert en posturologie avec plus de 40 ans d’expérience, sur la remise en forme, avec Louis Jean, aux Amateurs de sports.

La posture, notamment le système postural, est essentielle pour prévenir blessures et optimiser la performance, tant chez les athlètes professionnels (Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Justine Dufour-Lapointe) que chez le grand public.

Il insiste sur l’importance d’évaluations posturales, d’exercices adaptés et d’un rééquilibrage constant, surtout après des blessures.