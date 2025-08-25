Le multiple champion du monde Lewis Hamilton connaît une saison de misère chez Ferrari.
Écoutez l'analyse d'Alexandre Tagliani, expert Formule 1 au réseau Cogeco, commenter la situation au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Hamilton connaît des problèmes d’adaptation et de stratégie;
- Alexandre Tagliani anticipe des changements internes chez Ferrari;
- On parle de l'arrivée Cadillac en F1 en 2026 avec Sergio Perez et Valtteri Bottas, pressentis comme pilotes;
- Les défis structurels et financiers pour cette nouvelle équipe américaine.