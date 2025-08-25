 Aller au contenu
Football
Cowboys de Dallas

La lutte à finir entre Micah Parsons et Jerry Jones

par 98.5 Sports

0:00
11:22

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 25 août 2025 20:20

Avec

Louis Jean
Louis Jean
Micah Parsons. / AP/Gareth Patterson

Nous sommes aux portes de la nouvelle saison de football de la NFL.

Écoutez Renaud Bourbonnais, descripteur et animateur football au Réseau des sports, discuter de cette saison 2025 à venir avec Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le conflit contractuel entre Micah Parsons et Jerrey Jones, le propriétaire des Cowboys de Dallas;
  • La fameuse règle de l’étiquette de joueur de concession;
  • Les nouveaux contrats de Terry McLaurin (Commanders) et de Trey Hendrickson (Bengals);
  • La situation des Browns de Cleveland avec quatre quarts-arrières, dont Shedeur Sanders.
