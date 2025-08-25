Nous sommes aux portes de la nouvelle saison de football de la NFL.
Écoutez Renaud Bourbonnais, descripteur et animateur football au Réseau des sports, discuter de cette saison 2025 à venir avec Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le conflit contractuel entre Micah Parsons et Jerrey Jones, le propriétaire des Cowboys de Dallas;
- La fameuse règle de l’étiquette de joueur de concession;
- Les nouveaux contrats de Terry McLaurin (Commanders) et de Trey Hendrickson (Bengals);
- La situation des Browns de Cleveland avec quatre quarts-arrières, dont Shedeur Sanders.