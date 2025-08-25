Kim Clavel se joint à l'écurie MVP

La boxeuse québécoise Kim Clavel va se joindre à Most Valuable Promotion (MVP), l’écurie américaine de Jake Paul.
Écoutez Katia Vanel, l'agente de Tamara Thibeault, discuter de l'impact de l'arrivée de Kim Clavel chez Most Valuable Promotion (MVP), au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La visibilité accrue offerte par MVP pour Kim Clavel
- La collaboration avec le Groupe Yvon Michel
- L'amélioration des opportunités pour les boxeuses
- La parité des bourses et de la notoriété internationale