Propriétés sportives

Contrairement à la hausse de 42 % du prix moyen des maisons à Montréal en cinq ans, la valeur imposable du Centre Bell (Canadiens de Montréal) et du Stade Saputo (CF Montréal) a fortement chuté depuis 2016, réduisant de beaucoup les comptes de taxes municipales des deux organisations.
Écoutez Martin Leclerc, de Radio-Canada Sports, expliquer les raisons de cette situation au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La valeur foncière du Centre Bell est passée de 256 M$, en 2011, à 150 M$, en 2025;
- Les baisses découlent d’un changement de méthode d’évaluation après des contestations juridiques.