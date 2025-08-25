Propriétés sportives

Contrairement à la hausse de 42 % du prix moyen des maisons à Montréal en cinq ans, la valeur imposable du Centre Bell (Canadiens de Montréal) et du Stade Saputo (CF Montréal) a fortement chuté depuis 2016, réduisant de beaucoup les comptes de taxes municipales des deux organisations.

Écoutez Martin Leclerc, de Radio-Canada Sports, expliquer les raisons de cette situation au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés