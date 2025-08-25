Finances personnelles

 Aller au contenu
Peut-on vivre sans carte de crédit en 2025 ?

Personne n'est obligé de posséder une carte de crédit, mais sans celle-ci, certaines transactions ne sont tout simplement pas possibles. Pourtant, il y a bien des gens qui vivent depuis plusieurs années sans aucun compte bancaire à crédit. 

Quelles sont les alternatives à la carte de crédit en 2025? Est-ce que vivre sans cette carte permet d'écarter certains dangers financiers?

Écoutez Pierre Fortin, président de Jean Fortin et Associés, syndic autorisé en insolvabilité, répondre aux questions de Marie-Eve Tremblay sur le sujet.

