Finances personnelles

Personne n'est obligé de posséder une carte de crédit, mais sans celle-ci, certaines transactions ne sont tout simplement pas possibles. Pourtant, il y a bien des gens qui vivent depuis plusieurs années sans aucun compte bancaire à crédit.

Quelles sont les alternatives à la carte de crédit en 2025? Est-ce que vivre sans cette carte permet d'écarter certains dangers financiers?

Écoutez Pierre Fortin, président de Jean Fortin et Associés, syndic autorisé en insolvabilité, répondre aux questions de Marie-Eve Tremblay sur le sujet.