 Aller au contenu
Société
18e exposition itinérante à Montréal

World Press Photo: «En une image, on peut être envahi par l'émotion du sujet»

par 98.5

0:00
10:43

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 août 2025 09:47

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
World Press Photo: «En une image, on peut être envahi par l'émotion du sujet»
Patrick Lagacé / Cogeco Média

La 18e édition de l’Expo World Press Photo de Montréal commencera ce mercredi au Marché Bonsecours, du 27 août au 13 octobre.

Écoutez Kim Lévesque-Lizotte, porte-parole de l'événement 2025, à l'émission de Patrick Lagacé.

«En une image, on peut être bouleversés, ressentir de l'empathie, on peut être complètement envahi par l'émotion du sujet. Donc, j'admire beaucoup le travail des photographes qui font le contraire de ce que je fais dans la vie. On parle de photojournalisme. Ces photographes essaient de nous montrer une réalité qu'on ne voit pas. En plus, ce sont les meilleures photos au monde...»

Kim Lévesque-Lizotte

La porte-parole parloe aussi du volet Elles, au cœur du Québec, qui est une collection d’une vingtaine de portraits de femmes artistes, militantes ou politiciennes, photographiées par Antoine Desilets, considéré comme le père du photojournalisme québécois, dans les années 1970.

La Fondation World Press Photo est une organisation indépendante et non lucrative fondée en 1955 et basée à Amsterdam, aux Pays-Bas, qui a pour mission de stimuler et de soutenir le développement du photojournalisme.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

L'état du réseau routier québécois: «Il y a tout à fait lieu de s'inquiéter»
Le Québec maintenant
L'état du réseau routier québécois: «Il y a tout à fait lieu de s'inquiéter»
0:00
7:03
Un changement de configuration à venir pour fluidifier la circulation
La commission
Un changement de configuration à venir pour fluidifier la circulation
0:00
5:08

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Projets informatiques: «On gère ça comme une cabane à sucre» -Luc Ferrandez
SAAQclic
Projets informatiques: «On gère ça comme une cabane à sucre» -Luc Ferrandez
«L'idée, c'est de se distinguer de l'époque Valérie Plante» -Luc Ferrandez
Projet Montréal recule dans deux dossiers majeurs
«L'idée, c'est de se distinguer de l'époque Valérie Plante» -Luc Ferrandez
Hockey mineur: à Rimouski, on interdit les cellulaires dans les vestiaires
Prévenir l'intimidation et la cyberintimidation
Hockey mineur: à Rimouski, on interdit les cellulaires dans les vestiaires
Instagram et TikTok: «Milena Todaro fait ressortir ses propriétés autrement!»
Une courtière immobilière québécoise se démarque
Instagram et TikTok: «Milena Todaro fait ressortir ses propriétés autrement!»
Retour d'Oasis: «C'était beau de les revoir ensemble» -Dumas
Réunification du groupe britannique
Retour d'Oasis: «C'était beau de les revoir ensemble» -Dumas
Une carte des eaux au restaurant, vraiment?
Un resto chic anglais propose plusieurs variétés
Une carte des eaux au restaurant, vraiment?
Collecte des ordures: «Projet Montréal n'écoute pas les citoyens depuis 8 ans»
Dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Collecte des ordures: «Projet Montréal n'écoute pas les citoyens depuis 8 ans»
«C'est l'avenir de la sécurité en Europe qui est concerné» -Jean-François Lépine
Visite surprise de Mark Carney à Kyiv
«C'est l'avenir de la sécurité en Europe qui est concerné» -Jean-François Lépine
Vidéo
«On peut conclure que le gouvernement Legault nous a menti» -Monsef Derraji
Commission Gallant
«On peut conclure que le gouvernement Legault nous a menti» -Monsef Derraji
Regarder9:52Patrick Lagacé
«Ça nous permet de poursuivre les conversations» -Dominic LeBlanc
Négos tarifaires avec les Américains
«Ça nous permet de poursuivre les conversations» -Dominic LeBlanc
Loblaw n'achètera plus le maïs du Québec pour ses conserves: «C'est désolant»
Les grains proviendront de la Thaïlande
Loblaw n'achètera plus le maïs du Québec pour ses conserves: «C'est désolant»
«Un dur coup pour Geneviève Guilbault, ça ne lui fait pas une belle réputation»
Fiasco SAAQclic
«Un dur coup pour Geneviève Guilbault, ça ne lui fait pas une belle réputation»
Publication d'une vidéo du parti de Sam Hamad: «Ça sent l'improvisation»
En matière de stratégie numérique
Publication d'une vidéo du parti de Sam Hamad: «Ça sent l'improvisation»
Fin de match complètement folle entre Benjamin Bonzi et Daniil Medvedev
Internationaux de tennis des États-Unis
Fin de match complètement folle entre Benjamin Bonzi et Daniil Medvedev
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00