18e exposition itinérante à Montréal

La 18e édition de l’Expo World Press Photo de Montréal commencera ce mercredi au Marché Bonsecours, du 27 août au 13 octobre.
Écoutez Kim Lévesque-Lizotte, porte-parole de l'événement 2025, à l'émission de Patrick Lagacé.
«En une image, on peut être bouleversés, ressentir de l'empathie, on peut être complètement envahi par l'émotion du sujet. Donc, j'admire beaucoup le travail des photographes qui font le contraire de ce que je fais dans la vie. On parle de photojournalisme. Ces photographes essaient de nous montrer une réalité qu'on ne voit pas. En plus, ce sont les meilleures photos au monde...»
La porte-parole parloe aussi du volet Elles, au cœur du Québec, qui est une collection d’une vingtaine de portraits de femmes artistes, militantes ou politiciennes, photographiées par Antoine Desilets, considéré comme le père du photojournalisme québécois, dans les années 1970.
La Fondation World Press Photo est une organisation indépendante et non lucrative fondée en 1955 et basée à Amsterdam, aux Pays-Bas, qui a pour mission de stimuler et de soutenir le développement du photojournalisme.