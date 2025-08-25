 Aller au contenu
Politique provinciale
SAAQclic

Projets informatiques: «On gère ça comme une cabane à sucre» -Luc Ferrandez

par 98.5

0:00
5:50

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 août 2025 09:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Projets informatiques: «On gère ça comme une cabane à sucre» -Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, ne l'a pas eu facile vendredi lors de son témoignage qui a duré plus de trois heures devant la commission Gallant.

Elle a été confrontée qu'elle et son cabinet avaient obtenu dès juin 2023 des informations sur les dépassements de coûts entourant le virage numérique à la SAAQ.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez commenter le passage difficile de Geneviève Guilbault.

«Je vais te donner une version tout à fait crédible que le gouvernement aurait pu émettre. [...] Ce qu'il fallait dire, c'est comme dans tous les projets informatiques depuis que l'informatique existe, ça a beau coûter le même prix qu'un hôpital, on gère ça comme une cabane à sucre. Puis là, on est pris au piège. On n'avait pas la compétence nécessaire au conseil d'administration, on n'avait pas la compétence nécessaire à la présidence...»

Luc Ferrandez

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Rentrée parlementaire : quels aspects le gouvernement devrait-il prioriser?
La commission
Rentrée parlementaire : quels aspects le gouvernement devrait-il prioriser?
0:00
17:02
«Un dur coup pour Geneviève Guilbault, ça ne lui fait pas une belle réputation»
Lagacé le matin
«Un dur coup pour Geneviève Guilbault, ça ne lui fait pas une belle réputation»
0:00
12:55

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
World Press Photo: «En une image, on peut être envahi par l'émotion du sujet»
18e exposition itinérante à Montréal
World Press Photo: «En une image, on peut être envahi par l'émotion du sujet»
«L'idée, c'est de se distinguer de l'époque Valérie Plante» -Luc Ferrandez
Projet Montréal recule dans deux dossiers majeurs
«L'idée, c'est de se distinguer de l'époque Valérie Plante» -Luc Ferrandez
Hockey mineur: à Rimouski, on interdit les cellulaires dans les vestiaires
Prévenir l'intimidation et la cyberintimidation
Hockey mineur: à Rimouski, on interdit les cellulaires dans les vestiaires
Instagram et TikTok: «Milena Todaro fait ressortir ses propriétés autrement!»
Une courtière immobilière québécoise se démarque
Instagram et TikTok: «Milena Todaro fait ressortir ses propriétés autrement!»
Retour d'Oasis: «C'était beau de les revoir ensemble» -Dumas
Réunification du groupe britannique
Retour d'Oasis: «C'était beau de les revoir ensemble» -Dumas
Une carte des eaux au restaurant, vraiment?
Un resto chic anglais propose plusieurs variétés
Une carte des eaux au restaurant, vraiment?
Collecte des ordures: «Projet Montréal n'écoute pas les citoyens depuis 8 ans»
Dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Collecte des ordures: «Projet Montréal n'écoute pas les citoyens depuis 8 ans»
«C'est l'avenir de la sécurité en Europe qui est concerné» -Jean-François Lépine
Visite surprise de Mark Carney à Kyiv
«C'est l'avenir de la sécurité en Europe qui est concerné» -Jean-François Lépine
Vidéo
«On peut conclure que le gouvernement Legault nous a menti» -Monsef Derraji
Commission Gallant
«On peut conclure que le gouvernement Legault nous a menti» -Monsef Derraji
Regarder9:52Patrick Lagacé
«Ça nous permet de poursuivre les conversations» -Dominic LeBlanc
Négos tarifaires avec les Américains
«Ça nous permet de poursuivre les conversations» -Dominic LeBlanc
Loblaw n'achètera plus le maïs du Québec pour ses conserves: «C'est désolant»
Les grains proviendront de la Thaïlande
Loblaw n'achètera plus le maïs du Québec pour ses conserves: «C'est désolant»
«Un dur coup pour Geneviève Guilbault, ça ne lui fait pas une belle réputation»
Fiasco SAAQclic
«Un dur coup pour Geneviève Guilbault, ça ne lui fait pas une belle réputation»
Publication d'une vidéo du parti de Sam Hamad: «Ça sent l'improvisation»
En matière de stratégie numérique
Publication d'une vidéo du parti de Sam Hamad: «Ça sent l'improvisation»
Fin de match complètement folle entre Benjamin Bonzi et Daniil Medvedev
Internationaux de tennis des États-Unis
Fin de match complètement folle entre Benjamin Bonzi et Daniil Medvedev
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00