La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, ne l'a pas eu facile vendredi lors de son témoignage qui a duré plus de trois heures devant la commission Gallant.
Elle a été confrontée qu'elle et son cabinet avaient obtenu dès juin 2023 des informations sur les dépassements de coûts entourant le virage numérique à la SAAQ.
Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez commenter le passage difficile de Geneviève Guilbault.
«Je vais te donner une version tout à fait crédible que le gouvernement aurait pu émettre. [...] Ce qu'il fallait dire, c'est comme dans tous les projets informatiques depuis que l'informatique existe, ça a beau coûter le même prix qu'un hôpital, on gère ça comme une cabane à sucre. Puis là, on est pris au piège. On n'avait pas la compétence nécessaire au conseil d'administration, on n'avait pas la compétence nécessaire à la présidence...»