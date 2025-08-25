La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, ne l'a pas eu facile vendredi lors de son témoignage qui a duré plus de trois heures devant la commission Gallant.

Elle a été confrontée qu'elle et son cabinet avaient obtenu dès juin 2023 des informations sur les dépassements de coûts entourant le virage numérique à la SAAQ.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez commenter le passage difficile de Geneviève Guilbault.