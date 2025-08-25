Projet Montréal recule dans deux dossiers majeurs

À un peu plus de deux mois des élections municipales, le chef de Projet Montréal, Luc Rabouin, a annoncé avoir changé son fusil d'épaule concernant deux dossiers vertement critiqués par les citoyens.
Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez en lien avec le changement de stratégie de Projet Montréal, lundi, à Lagacé le matin.
Le premier touche la collecte bimensuelle des ordures dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et le second concerne le report du verdissement de Camilien-Houde.
«[Le réaménagement de la voie Camillien-Houde], Luc Rabouin peut la repousser tant qu'il veut, ça va se faire un jour ou l'autre. Mais là, l'idée, c'est de dire attention, on doit se distinguer de l'époque Valérie Plante. Projet Montréal doit faire sa place comme étant plus pragmatique, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument qu'il gagne Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, puisque c'est 180 000 votes. C'est énorme.»