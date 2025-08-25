 Aller au contenu
Société
Une courtière immobilière québécoise se démarque

Instagram et TikTok: «Milena Todaro fait ressortir ses propriétés autrement!»

par 98.5

0:00
4:18

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 août 2025 09:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Instagram et TikTok: «Milena Todaro fait ressortir ses propriétés autrement!»
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

La courtière immobilière Milena Todaro, alias gumbigurl sur les réseaux sociaux, se démarque par une approche stoïque, monotone et humoristique inspirée de certains courtiers américains. 

Son contenu viral, authentique et respectueux des clients, brise les stéréotypes du courtage immobilier, augmente sa notoriété et attire des centaines de milliers d’abonnés, notamment en France, bien que l’impact sur les ventes soit surtout à long terme. 

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle qui parle de cette influenceuse, d'abord courtière immobilière, à qui il a parlé de son métier et de son approche originale. 

«Milena Todaro ne bronche pas d'un millimètre. Impassible. Indifférente. Inébranlable. Surprise, jamais! L'objectif est de faire ressortir ses propriétés autrement que par les façons traditionnelles.»

Frédéric Labelle

