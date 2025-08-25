Une courtière immobilière québécoise se démarque

La courtière immobilière Milena Todaro, alias gumbigurl sur les réseaux sociaux, se démarque par une approche stoïque, monotone et humoristique inspirée de certains courtiers américains.

Son contenu viral, authentique et respectueux des clients, brise les stéréotypes du courtage immobilier, augmente sa notoriété et attire des centaines de milliers d’abonnés, notamment en France, bien que l’impact sur les ventes soit surtout à long terme.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle qui parle de cette influenceuse, d'abord courtière immobilière, à qui il a parlé de son métier et de son approche originale.