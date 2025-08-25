Un resto chic anglais propose plusieurs variétés

Oubliez la carte des vins: un resto chic en Angleterre propose maintenant… une carte des eaux.
La Popote offre sept variétés d’eau en bouteille, à des prix virant entre dix et trente dollars.
Le but: offrir un accord entre l’eau et les différents plats offerts par l'établissement.
Est-ce une lubie, une nouvelle mode ou encore une proposition pertinente?
Écoutez Carl Villeneuve-Lepage, il a été désigné meilleur sommelier du Canada en 2017, qui en parle avec l'animateur Patrick Lagacé.
«Il y a des propriétés aux eaux qui les rendent plus intéressantes. Quand on veut faire des accords, par exemple avec des choix spécifiques de repas, ce n'est pas juste un accompagnateur à la table. C'est aussi devenu un remplaçant du vin pour ceux qui ne boivent pas.»