Un resto chic anglais propose plusieurs variétés

Oubliez la carte des vins: un resto chic en Angleterre propose maintenant… une carte des eaux.

La Popote offre sept variétés d’eau en bouteille, à des prix virant entre dix et trente dollars.

Le but: offrir un accord entre l’eau et les différents plats offerts par l'établissement.

Est-ce une lubie, une nouvelle mode ou encore une proposition pertinente?

Écoutez Carl Villeneuve-Lepage, il a été désigné meilleur sommelier du Canada en 2017, qui en parle avec l'animateur Patrick Lagacé.