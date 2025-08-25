 Aller au contenu
Politique internationale
Visite surprise de Mark Carney à Kyiv

«C'est l'avenir de la sécurité en Europe qui est concerné» -Jean-François Lépine

par 98.5

0:00
14:56

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 août 2025 08:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
«C'est l'avenir de la sécurité en Europe qui est concerné» -Jean-François Lépine
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Le premier ministre canadien Mark Carney a effectué une visite surprise en Ukraine, dimanche, afin de souligner le 34ᵉ anniversaire de l’indépendance du pays. 

Il a réitéré que le Canada allait fournir l'équivalent de 2 milliards de dollars en aide humanitaire et militaire.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine faire le point sur la situation en Ukraine en lien avec la visite surprise de Mark Carney.

«Ce qui est important, c'est que la contribution canadienne veut augmenter la fourniture d'obus et de blindés dès les prochaines semaines pour aller vers le front ukrainien, où les Ukrainiens ont de la difficulté à maintenir leur position. Plusieurs centaines de millions de dollars aussi pour acheter des armes de fabrication américaines. Ça, c'est la nouvelle conséquence de ce qui se passe à Washington. Monsieur Trump dit: "Ce n'est pas à nous de donner, c'est aux autres de donner."»

Jean-François Lépine

Autre sujet abordé

  • La famine à Gaza, l’offensive israélienne, la destruction des infrastructures et l’impasse sur un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas...
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Mark Carney rencontre Volodymyr Zelensky en Ukraine
Même le week-end
Mark Carney rencontre Volodymyr Zelensky en Ukraine
0:00
6:07
Santé publique: «On va finir par subir les contrecoups des coupures massives»
Même le week-end
Santé publique: «On va finir par subir les contrecoups des coupures massives»
0:00
14:26

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
World Press Photo: «En une image, on peut être envahi par l'émotion du sujet»
18e exposition itinérante à Montréal
World Press Photo: «En une image, on peut être envahi par l'émotion du sujet»
Projets informatiques: «On gère ça comme une cabane à sucre» -Luc Ferrandez
SAAQclic
Projets informatiques: «On gère ça comme une cabane à sucre» -Luc Ferrandez
«L'idée, c'est de se distinguer de l'époque Valérie Plante» -Luc Ferrandez
Projet Montréal recule dans deux dossiers majeurs
«L'idée, c'est de se distinguer de l'époque Valérie Plante» -Luc Ferrandez
Hockey mineur: à Rimouski, on interdit les cellulaires dans les vestiaires
Prévenir l'intimidation et la cyberintimidation
Hockey mineur: à Rimouski, on interdit les cellulaires dans les vestiaires
Instagram et TikTok: «Milena Todaro fait ressortir ses propriétés autrement!»
Une courtière immobilière québécoise se démarque
Instagram et TikTok: «Milena Todaro fait ressortir ses propriétés autrement!»
Retour d'Oasis: «C'était beau de les revoir ensemble» -Dumas
Réunification du groupe britannique
Retour d'Oasis: «C'était beau de les revoir ensemble» -Dumas
Une carte des eaux au restaurant, vraiment?
Un resto chic anglais propose plusieurs variétés
Une carte des eaux au restaurant, vraiment?
Collecte des ordures: «Projet Montréal n'écoute pas les citoyens depuis 8 ans»
Dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Collecte des ordures: «Projet Montréal n'écoute pas les citoyens depuis 8 ans»
Vidéo
«On peut conclure que le gouvernement Legault nous a menti» -Monsef Derraji
Commission Gallant
«On peut conclure que le gouvernement Legault nous a menti» -Monsef Derraji
Regarder9:52Patrick Lagacé
«Ça nous permet de poursuivre les conversations» -Dominic LeBlanc
Négos tarifaires avec les Américains
«Ça nous permet de poursuivre les conversations» -Dominic LeBlanc
Loblaw n'achètera plus le maïs du Québec pour ses conserves: «C'est désolant»
Les grains proviendront de la Thaïlande
Loblaw n'achètera plus le maïs du Québec pour ses conserves: «C'est désolant»
«Un dur coup pour Geneviève Guilbault, ça ne lui fait pas une belle réputation»
Fiasco SAAQclic
«Un dur coup pour Geneviève Guilbault, ça ne lui fait pas une belle réputation»
Publication d'une vidéo du parti de Sam Hamad: «Ça sent l'improvisation»
En matière de stratégie numérique
Publication d'une vidéo du parti de Sam Hamad: «Ça sent l'improvisation»
Fin de match complètement folle entre Benjamin Bonzi et Daniil Medvedev
Internationaux de tennis des États-Unis
Fin de match complètement folle entre Benjamin Bonzi et Daniil Medvedev
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00