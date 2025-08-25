Visite surprise de Mark Carney à Kyiv

Le premier ministre canadien Mark Carney a effectué une visite surprise en Ukraine, dimanche, afin de souligner le 34ᵉ anniversaire de l’indépendance du pays.

Il a réitéré que le Canada allait fournir l'équivalent de 2 milliards de dollars en aide humanitaire et militaire.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine faire le point sur la situation en Ukraine en lien avec la visite surprise de Mark Carney.