Visite surprise de Mark Carney à Kyiv

Le premier ministre canadien Mark Carney a effectué une visite surprise en Ukraine, dimanche, afin de souligner le 34ᵉ anniversaire de l’indépendance du pays.
Il a réitéré que le Canada allait fournir l'équivalent de 2 milliards de dollars en aide humanitaire et militaire.
Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine faire le point sur la situation en Ukraine en lien avec la visite surprise de Mark Carney.
«Ce qui est important, c'est que la contribution canadienne veut augmenter la fourniture d'obus et de blindés dès les prochaines semaines pour aller vers le front ukrainien, où les Ukrainiens ont de la difficulté à maintenir leur position. Plusieurs centaines de millions de dollars aussi pour acheter des armes de fabrication américaines. Ça, c'est la nouvelle conséquence de ce qui se passe à Washington. Monsieur Trump dit: "Ce n'est pas à nous de donner, c'est aux autres de donner."»
