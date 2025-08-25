En matière de stratégie numérique

L’ex-ministre libéral Sam Hamad, candidat à la mairie de Québec sous la bannière de Leadership Québec, utilise de manière douteuse les réseaux sociaux, selon notre chroniqueur Frédéric Labelle.

Une étrange vidéo incluant un diaporama de photos a été publiée vendredi sur la page Facebook officielle de son parti, avant d’être supprimée peu de temps après.