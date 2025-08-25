 Aller au contenu
Société
En matière de stratégie numérique

Publication d'une vidéo du parti de Sam Hamad: «Ça sent l'improvisation»

par 98.5

0:00
4:30

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 août 2025 07:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Publication d'une vidéo du parti de Sam Hamad: «Ça sent l'improvisation»
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

L’ex-ministre libéral Sam Hamad, candidat à la mairie de Québec sous la bannière de Leadership Québec, utilise de manière douteuse les réseaux sociaux, selon notre chroniqueur Frédéric Labelle.

Une étrange vidéo incluant un diaporama de photos a été publiée vendredi sur la page Facebook officielle de son parti, avant d’être supprimée peu de temps après.

«Ça sent un petit peu l'improvisation en matière de stratégie numérique. Pour débuter la fin de semaine, il nous a honorés d'une ritournelle musicale créée de toute pièce par l'intelligence artificielle. Attachez vos tuques, c'est quelque chose !»

Frédéric Labelle

