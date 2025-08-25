L’ex-ministre libéral Sam Hamad, candidat à la mairie de Québec sous la bannière de Leadership Québec, utilise de manière douteuse les réseaux sociaux, selon notre chroniqueur Frédéric Labelle.
Une étrange vidéo incluant un diaporama de photos a été publiée vendredi sur la page Facebook officielle de son parti, avant d’être supprimée peu de temps après.
«Ça sent un petit peu l'improvisation en matière de stratégie numérique. Pour débuter la fin de semaine, il nous a honorés d'une ritournelle musicale créée de toute pièce par l'intelligence artificielle. Attachez vos tuques, c'est quelque chose !»