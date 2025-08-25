La ministre Geneviève Guilbault a été confrontée vendredi devant la commission Gallant à des documents montrant que son cabinet et elle avaient obtenu dès juin 2023 des informations sur des dépassements de coûts entourant la plateforme SAAQclic.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point dans ce dossier, lundi, dans son tour d'horizon de l'actualité.