La ministre Geneviève Guilbault a été confrontée vendredi devant la commission Gallant à des documents montrant que son cabinet et elle avaient obtenu dès juin 2023 des informations sur des dépassements de coûts entourant la plateforme SAAQclic.
Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point dans ce dossier, lundi, dans son tour d'horizon de l'actualité.
«Geneviève Guilbault a toujours dit qu'elle a appris en même temps que tout le monde, en février 2025, quand la vérificatrice générale a sorti son rapport dévastateur sur les dépassements de coûts à la SAAQ. Elle a toujours dit qu'elle a su ça en février de cette année, l'ampleur des dommages. C'est faux. Elle le savait un an et demi avant. [...] Elle l'a écrit dans un courriel à son patron, François Legault lui-même.»
Autres sujets abordés
- L'autoroute 40 Ouest est complètement fermée à la hauteur de Berthierville raison d'un important bris de la chaussée;
- Projet Montréal change son fusil d'épaule concernant la collecte des déchets;
- En Italie, une histoire qui n'est pas sans rappeler l'affaire Pelicot en France;
- C'est la rentrée scolaire cette semaine à travers le Québec.