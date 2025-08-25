Grosse nouvelle dans le monde de la boxe québécoise: Kim Clavel se joint à l'écurie Most Valuable Promotions (MVP) de l'influenceur et youtubeur Jake Paul.
La Québécoise rejoint ainsi Tammara Thibeault.
Plus de détails seront annoncés lundi.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur cette nouvelle importante dans le monde de la boxe féminine, lundi, avec Patrick Lagacé.
Autres sujets abordés
- Tommy Fleetwood remporte (enfin) le championnat du circuit PGA;
- Brooke Henderson gagne l’Omnium canadien féminin;
- Les Canadiennes aux Internationaux de tennis des États-Unis (US Open);
- L'Association de hockey mineur de Rimouski interdit les cellulaires dans ses vestiaires pour la prochaine saison.