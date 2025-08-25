 Aller au contenu
Boxe féminine

Kim Clavel se joint à l'écurie MVP de Jake Paul

25 août 2025

Lagacé le matin

le 25 août 2025 05:52

Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
La boxe québécoise Kim Clavel / La Presse Canadienne

Grosse nouvelle dans le monde de la boxe québécoise: Kim Clavel se joint à l'écurie Most Valuable Promotions (MVP) de l'influenceur et youtubeur Jake Paul.

La Québécoise rejoint ainsi Tammara Thibeault.

Plus de détails seront annoncés lundi.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur cette nouvelle importante dans le monde de la boxe féminine, lundi, avec Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Tommy Fleetwood remporte (enfin) le championnat du circuit PGA;
  • Brooke Henderson gagne l’Omnium canadien féminin;
  • Les Canadiennes aux Internationaux de tennis des États-Unis (US Open);
  • L'Association de hockey mineur de Rimouski interdit les cellulaires dans ses vestiaires pour la prochaine saison.
