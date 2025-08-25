Grosse nouvelle dans le monde de la boxe québécoise: Kim Clavel se joint à l'écurie Most Valuable Promotions (MVP) de l'influenceur et youtubeur Jake Paul.

La Québécoise rejoint ainsi Tammara Thibeault.

Plus de détails seront annoncés lundi.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur cette nouvelle importante dans le monde de la boxe féminine, lundi, avec Patrick Lagacé.

