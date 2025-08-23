De plus en plus d'écoles n'en donnent plus

De plus en plus d'écoles décident de ne plus donner de devoirs pour les jeunes du primaire, selon un reportage du Journal de Montréal.

Est-ce une bonne idée? Quel est l'impact des devoirs sur le développement des enfants?

Écoutez Roch Chouinard, professeur émérite de psychopédagogie à l'Université de Montréal en discuter avec Valérie Beaudoin.

Il souligne que les devoirs sont souvent source de conflit à la maison.