De plus en plus d'écoles n'en donnent plus

De plus en plus d'écoles décident de ne plus donner de devoirs pour les jeunes du primaire, selon un reportage du Journal de Montréal.
Est-ce une bonne idée? Quel est l'impact des devoirs sur le développement des enfants?
Écoutez Roch Chouinard, professeur émérite de psychopédagogie à l'Université de Montréal en discuter avec Valérie Beaudoin.
Il souligne que les devoirs sont souvent source de conflit à la maison.
«Les devoirs, ça peut avoir des effets bénéfiques pour les enfants. Sauf que, particulièrement au primaire, les devoirs n'ont souvent pas ces effets bénéfiques-là parce qu'ils ne rencontrent pas les conditions minimales pour qu'ils soient bénéfiques. C'est-à-dire que trop souvent les devoirs sont trop longs, trop difficiles pour les enfants et souvent l'enfant n'a pas tout le temps le même environnement pour faire des devoirs.»