 Aller au contenu
Société
De plus en plus d'écoles n'en donnent plus

Devoirs au primaire: «Trop souvent, ils sont trop longs et trop difficiles»

par 98.5

0:00
11:03

Entendu dans

Même le week-end

le 23 août 2025 10:27

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Devoirs au primaire: «Trop souvent, ils sont trop longs et trop difficiles»
Une enfant qui fait des devoirs / The Associated Press

De plus en plus d'écoles décident de ne plus donner de devoirs pour les jeunes du primaire, selon un reportage du Journal de Montréal.

Est-ce une bonne idée? Quel est l'impact des devoirs sur le développement des enfants?

Écoutez Roch Chouinard, professeur émérite de psychopédagogie à l'Université de Montréal en discuter avec Valérie Beaudoin. 

Il souligne que les devoirs sont souvent source de conflit à la maison.

«Les devoirs, ça peut avoir des effets bénéfiques pour les enfants. Sauf que, particulièrement au primaire, les devoirs n'ont souvent pas ces effets bénéfiques-là parce qu'ils ne rencontrent pas les conditions minimales pour qu'ils soient bénéfiques. C'est-à-dire que trop souvent les devoirs sont trop longs, trop difficiles pour les enfants et souvent l'enfant n'a pas tout le temps le même environnement pour faire des devoirs.»

Roch Chouinard

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Comment s'assurer du bien-être de nos animaux pendant les températures chaudes?
Même le week-end
Comment s'assurer du bien-être de nos animaux pendant les températures chaudes?
0:00
15:25
Pourquoi avons-nous des «brain freeze»?
Même le week-end
Pourquoi avons-nous des «brain freeze»?
0:00
7:02

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
Comment s'assurer du bien-être de nos animaux pendant les températures chaudes?
Chronique expert
Comment s'assurer du bien-être de nos animaux pendant les températures chaudes?
Tourisme de la dernière chance: «On contribue encore plus au problème»
Chronique voyage
Tourisme de la dernière chance: «On contribue encore plus au problème»
Iván Jaime à Montréal: «C'est un joueur de premier plan»
Prêté par le FC Porto avec option d'achat
Iván Jaime à Montréal: «C'est un joueur de premier plan»
Nouvelle émission Telle mère, telle fille: «Touchante et pleine d'enseignements»
Animée par Marie-Claude Barrette
Nouvelle émission Telle mère, telle fille: «Touchante et pleine d'enseignements»
Pourquoi avons-nous des «brain freeze»?
Céphalée provoquée par le froid
Pourquoi avons-nous des «brain freeze»?
«Notre objectif est de ne pas perdre. Trump, c'est d'avoir l'air d'avoir gagné»
Contre-tarifs retirés par Mark Carney
«Notre objectif est de ne pas perdre. Trump, c'est d'avoir l'air d'avoir gagné»
Capitales de Québec: «Les gens qui viennent au stade ont plus que du baseball»
Record d'assistance
Capitales de Québec: «Les gens qui viennent au stade ont plus que du baseball»
Cellulaire à l'école: «Vouloir à tout prix l'enlever, ça déplace le problème»
Chronique jeunesse
Cellulaire à l'école: «Vouloir à tout prix l'enlever, ça déplace le problème»
Est-ce une bonne idée d'avoir des «jingles» en politique?
Une publication de Sam Hamad fait réagir
Est-ce une bonne idée d'avoir des «jingles» en politique?
Comment se démêler à travers les politiques de remboursement d'Air Canada?
Vols annulés
Comment se démêler à travers les politiques de remboursement d'Air Canada?
Qu'est-ce qui se cache derrière le bonheur des enfants?
Rapport 2025 de l'UNICEF
Qu'est-ce qui se cache derrière le bonheur des enfants?
Iván Jaime avec le CF Montréal: «Un joueur d'impact qui s'amène»
En prêt avec option d'achat
Iván Jaime avec le CF Montréal: «Un joueur d'impact qui s'amène»
Geneviève Guilbault à la Commission Gallant: «Sa version a été mise à mal»
Fiasco SAAQclic
Geneviève Guilbault à la Commission Gallant: «Sa version a été mise à mal»
Contre-tarifs retirés: «On veut réduire les tensions avec Donald Trump»
La revue de presse de Valérie Beaudoin
Contre-tarifs retirés: «On veut réduire les tensions avec Donald Trump»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Classiques 80-90
En direct
Classiques 80-90
En ondes jusqu’à 18:00