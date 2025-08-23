Contre-tarifs retirés par Mark Carney

Après s'être entretenu avec Donald Trump, le premier ministre Mark Carney a annoncé vendredi le retrait des contre-tarifs sur les produits américains couverts par l'Accord Canada–États-Unis–Mexique.
Il souhaite ainsi réduire les tensions avec le président américain.
Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, analyser cette décision de Mark Carney au micro de Valérie Beaudoin.
«Dans l'ensemble de la négociation avec Donald Trump, il y a un aspect de relation publique qui est particulièrement important pour Trump, peut-être même plus que tout le reste. [...] Nous, notre objectif, c'est de ne pas perdre. Trump, c'est d'avoir l'air d'avoir gagné.»
