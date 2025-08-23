Contre-tarifs retirés par Mark Carney

Après s'être entretenu avec Donald Trump, le premier ministre Mark Carney a annoncé vendredi le retrait des contre-tarifs sur les produits américains couverts par l'Accord Canada–États-Unis–Mexique.

Il souhaite ainsi réduire les tensions avec le président américain.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, analyser cette décision de Mark Carney au micro de Valérie Beaudoin.