Société
Chronique jeunesse

Cellulaire à l'école: «Vouloir à tout prix l'enlever, ça déplace le problème»

le August 23, 2025 8:56 AM

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Cellulaire à l'école: «Vouloir à tout prix l'enlever, ça déplace le problème»
Le cellulaire sera interdit à l'école lors de la prochaine rentrée scolaire / La Presse Canadienne

La rentrée scolaire approche à grands pas et il y a une importante nouveauté cette année: le cellulaire sera désormais interdit à l'école.

Cette mesure fait beaucoup réagir. Certains établissements scolaires craignent de ne pas être prêts à temps et appréhendent une rentrée scolaire chaotique.

Mais qu'en pensent les jeunes?

Écoutez la chronique jeunesse d'Olivia Brousseau, 14 ans, qui discute de cette interdiction avec Valérie Beaudoin. 

Elle souligne qu'elle n'y est pas opposée, mais...

«Vouloir à tout prix enlever ça, ça déplace le problème. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle, il faut apprendre à vivre avec. On ne va jamais pouvoir l'effacer. Si, pendant tout le secondaire, on efface le téléphone, les jeunes ne seront pas capables de se gérer une fois sur le marché du travail. Ça prend un équilibre.»

Olivia Brousseau

