La rentrée scolaire approche à grands pas et il y a une importante nouveauté cette année: le cellulaire sera désormais interdit à l'école.

Cette mesure fait beaucoup réagir. Certains établissements scolaires craignent de ne pas être prêts à temps et appréhendent une rentrée scolaire chaotique.

Mais qu'en pensent les jeunes?

Écoutez la chronique jeunesse d'Olivia Brousseau, 14 ans, qui discute de cette interdiction avec Valérie Beaudoin.

Elle souligne qu'elle n'y est pas opposée, mais...