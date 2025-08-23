Vols annulés

Le conflit entre Air Canada et ses 10 000 agents de bord continue de causer des maux de tête à bien des voyageurs. Après de nombreuses démarches pour trouver d'autres options de vols, voilà qu'ils doivent recommencer pour obtenir un remboursement.

Le transporteur aérien a d'ailleurs modifié à deux reprises ses politiques de remboursement cette semaine.

Écoutez Jacob Charbonneau, président de Volenretard.com, faire le point sur les recours des voyageurs avec Valérie Beaudoin à l'émission Même le week-end.