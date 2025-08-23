La revue de presse de Valérie Beaudoin

À l'occasion de sa revue de presse, samedi matin, Valérie Beaudoin revient sur les nouvelles qui retiennent l'attention, dont la décision de Mark Carney de retirer les contre-tarifs imposés aux États-Unis.
Le premier ministre en a fait l'annonce vendredi au lendemain d'une discussion avec le président américain Donald Trump.
Ainsi, dès le 1er septembre, tous les contre-tarifs sur les produits américains couverts par l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) seront retirés.
Écoutez Valérie Plante qui commente cette décision de Mark Carney lors de sa revue de presse à l'émission Même le week-end.
«On veut réduire les tensions avec Donald Trump, on veut l'apaiser.»
