Société
La revue de presse de Valérie Beaudoin

Contre-tarifs retirés: «On veut réduire les tensions avec Donald Trump»

Entendu dans

Même le week-end

le 23 août 2025 07:31

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin / Cogeco Média

À l'occasion de sa revue de presse, samedi matin, Valérie Beaudoin revient sur les nouvelles qui retiennent l'attention, dont la décision de Mark Carney de retirer les contre-tarifs imposés aux États-Unis.

Le premier ministre en a fait l'annonce vendredi au lendemain d'une discussion avec le président américain Donald Trump.

Ainsi, dès le 1er septembre, tous les contre-tarifs sur les produits américains couverts par l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) seront retirés.

Écoutez Valérie Plante qui commente cette décision de Mark Carney lors de sa revue de presse à l'émission Même le week-end. 

«On veut réduire les tensions avec Donald Trump, on veut l'apaiser.»

Valérie Beaudoin

Autres sujets abordés

  • Un médecin qui a perdu son droit de pratique au Québec a été embauché dans les Maritimes où il vient d'être accusé d'agression sexuelle
  • Une ex-policière accusée d'avoir incité une amie au suicide
  • Le procès civil de Gilbert Rozon reprend la semaine prochaine
