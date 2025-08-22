 Aller au contenu
Un nouveau milieu de terrain pour le CF Montréal

«Ivan Jaime est le premier vrai joueur numéro dix depuis Djordje Mihailovic»

Bonsoir les sportifs

le 22 août 2025 21:44

Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa / Cogeco Média

En ouverture de Bonsoir les sportifs, l'animateur Jean-François Baril et le journaliste Jeremy Filosa survolent l'actualité sportive du jour.

Les sujets abordés:

  • Qui est le nouveau venu du CF Montréal, Ivan James?
  • Jeremy Filosa ne comprend pas pourquoi le CF ne veut pas d'une équipe dans la MLS Next Pro.
  • Le magazine Forbes attaque la nouvelle équipe de gestion du CF Montréal.
  • Des nouvelles des Blue Jays;
  • Marco Rossi s'entend avec le Wild du Minessota.
  • Alistair Johnston se blesse et sera absent pour les trois prochains mois. L’ancien du CF Montréal ne participera donc pas au duel Canada-Australie en octobre prochain.
