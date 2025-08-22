Un nouveau milieu de terrain pour le CF Montréal

En ouverture de Bonsoir les sportifs, l'animateur Jean-François Baril et le journaliste Jeremy Filosa survolent l'actualité sportive du jour.
Les sujets abordés:
- Qui est le nouveau venu du CF Montréal, Ivan James?
- Jeremy Filosa ne comprend pas pourquoi le CF ne veut pas d'une équipe dans la MLS Next Pro.
- Le magazine Forbes attaque la nouvelle équipe de gestion du CF Montréal.
- Des nouvelles des Blue Jays;
- Marco Rossi s'entend avec le Wild du Minessota.
- Alistair Johnston se blesse et sera absent pour les trois prochains mois. L’ancien du CF Montréal ne participera donc pas au duel Canada-Australie en octobre prochain.