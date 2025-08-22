La 10ᵉ édition débute en Angleterre

La dixième édition de la Coupe du monde féminine de rugby à XV a débuté vendredi, en Angleterre, avec un nouveau format à 16 équipes.
Écoutez Claudine Douville, commentatrice des matchs de rugby à Radio-Canada, mettre la table pour cette compétition au micro de Meeker Guerrier.
«Ça promet d’être une Coupe du monde très relevée. Aujourd’hui, on a vu l’Angleterre, qui est actuellement première au classement mondial. On s’attendait à ce qu’elles soient fortes, et elles le sont. Ce sera certainement l’équipe à battre et les grandes favorites, surtout à la maison.»